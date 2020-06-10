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  • Новая Skoda Octavia Scout: багажник стал больше, а передний привод доступен в виде опции

Новая Skoda Octavia Scout: багажник стал больше, а передний привод доступен в виде опции

10.06.2020 129 0 0

«Внедорожный» универсал следующей генерации получил иную внешность, новшества в салоне и другую «начинку».

 

Skoda представила лифтбек и «обычный» универсал Octavia четвертого поколения в ноябре 2019 года в Праге. После этого, в начале марта текущего года, дебютировала заряженная версия с приставкой RS к названию. Теперь же пришла очередь так называемого «приподнятого сарая» с прибавкой Scout – его чешская компания раскрыла сегодня.

Внешность «внедорожной» версии отличается от стандартного универсала накладками из неокрашенного пластика на колесных арках, порогах и бамперах. Кроме того, в бамперах имеются серебристые вставки, которые перекликаются с корпусами зеркал, рейлингами и рамками окон. Шильдики с названием исполнения переехали с кормы на передние крылья. Размер базовых колёсных дисков – 18 дюймов, опционально доступны 19-дюймовые. Дорожный просвет Octavia Scout на 15 мм больше, чем у обычного «сарая» (равен 170 мм).

Светодиодные противотуманные фары, а также боковые зеркала с автоматическим затемнением, обогревом и электроприводом складывания входят в базовое оснащение автомобиля. За дополнительную плату можно получить светодиодную матричную головную оптику.

Длина новой Skoda Octavia Scout составляет 4703 мм (что на 14 мм больше по сравнению с обычным «четвёртым» универсалом). Расстояние между осями равно 2686 мм. В ходе смены поколений у «приподнятой» пятидверки Octavia на 30 литров вырос объём багажника: теперь он вмещает до 640 литров (как и у обычного нового «сарая»).

Интерьер Octavia Scout можно отличить по креслам с комбинированной обивкой и логотипами Scout (на передних), алюминиевым накладкам на педали, контрастной прострочке и хромированным декоративным элементам на дверях и центральной консоли. За дополнительную плату можно сделать вставки «под дерево» на передней панели.

«Предыдущая» Skoda Octavia Scout имеет только полный привод. У нового автомобиля стандартные исполнения тоже имеют колёсную формулу 4x4, однако в виде опции предлагаются и версии с передним приводом. В оснащение переднеприводного «приподнятого универсала» следующего поколения входит бензиновый 1,5-литровый 150-сильный турбомотор TSI в комплекте с шестискоростной «механикой». Также в гамме есть этот же двигатель в составе гибридной установки e-TEC с 48-вольтовым стартер-генератором и семиступенчатым «автоматом» DSG с двумя сцеплениями. Третий вариант – 2,0-литровый турбодизель TDI с отдачей 115 л.с., который идёт в паре только с ручной коробкой передач. При этом для версий с «механикой» за доплату доступен и полный привод.

У полноприводных версий новой Octavia Scout в линейке есть 2,0-литровые бензиновый мотор TSI с отдачей 190 л.с. и дизельные TDI мощностью 150 и 200 л.с. Все версии предлагаются в паре с семиступенчатой преселективной коробкой.

Продажи Skoda Octavia Scout нового поколения в Европе начнутся в следующем месяце. Цены компания пока не назвала. Стартовый ценник нынешнего «внедорожного» универсала на домашнем рынке составляет 828 700 крон, что эквивалентно 2,4 млн рублей по текущему курсу. Привезут ли версию в РФ, пока не ясно: модификация была представлена в третьем поколении модели, но её убрали пару лет назад. Сейчас Octavia остаётся одной из самых популярных моделей российского авторынка. По итогам января-мая 2020-го она занимает 17 строчку в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей.

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