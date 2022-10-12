Новинки ×

Новая Toyota Camry: первые изображения

12.10.2022 7908 0 2

Постепенно подходит время для плановой смены поколений популярного японского седана, и мы решили представить, как может выглядеть будущая новинка.

 

Модель Камри в линейке японского автопроизводителя уже весьма давно, ведь первая генерация была представлена в 1982 году. Сегодня на конвейере восьмое поколение седана с заводским индексом XV70, премьера которого состоялась в начале 2017 года на Международном автосалоне в Детройте, а летом 2020-го он получил рестайлинг. Нынешняя Camry на рынке чуть более пяти лет, и вроде бы по современным меркам автомобилестроения это немного, однако предыдущие поколения почти всегда производились меньше стандартных для индустрии 7-8 лет: предыдущая генерация с индексом XV50 продержалась на конвейере 6 лет, а XV30 и XV40 всего по пять. Можем предположить, что и для нынешнего седана замена уже не за горами.

Рендер новой Camry

Пока нет никакой достоверной информации о внешнем виде будущей новинки, однако мы можем ориентироваться на дизайн других новинок компании, среди них – полностью новый Toyota Crown, премьера которого состоялась в середине этого лета. Модель получила оригинальный дизайн, элементы которого наверняка приживутся и на других моделях бренда. Представленный на рендерах седан сохранил привычные пропорции, при этом он получил новую переднюю часть с крупной решёткой радиатора и узкими горизонтальными фарами, визуально объединёнными светодиодной полоской габаритных огней. Боковины сделаны более простыми и округлыми, также появились новые боковые зеркала. Наиболее характерный элемент задней части – горизонтальная светодиодная полоса, проходящая через крышку багажника.

Рендер новой Camry

Новый седан может сохранить платформу GA-K, разработанную в рамках программы TNGA (Toyota New Global Architecture), её также используют новые кроссоверы RAV4, Highlander и седан Lexus ES. Есть вероятность, что модель лишится 3,5-литрового бензинового V6, вместо него появится 4-цилиндровый турбированный 2.4 мощностью порядка 269 л.с. и 420 Нм крутящего момента.

Премьера новинки состоится не ранее следующего года.

Нынешняя Toyota Camry
1 / 3
Нынешняя Toyota Camry
2 / 3
Нынешняя Toyota Camry
3 / 3

Сегодня в России нынешняя Toyota Camry представлена с тремя вариантами двигателей. Базовым является 150-сильный 2.0 в сочетании с вариатором, его минимальная официальная стоимость составляет 2 498 000 рублей. 200-сильный вариант с 2-литровым мотором и 8-ступенчатым «автоматом» обойдётся минимум в 2 896 000 руб. На вершине гаммы – вышеупомянутый 3.5 V6, развивающий «доналоговые» 249 л.с. и оценивающийся минимум в 3 601 000 руб.

Напомним, ранее мы выясняли, стоит ли покупать подержанную Camry предыдущего поколения в кузове XV50.

седан рендеры "Колёса.ру" новинки Toyota Toyota Camry

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Изменения в ПДД для электросамокатов от 6 октября 2022: что изменилось и когда вступает в силу Недавно мы рассказывали о том, какие требования есть в действующих ПДД для тех, кто ездит на электросамокатах, и отмечали несовершенство законодательства. Ведь водители большинства мощных э... 309 1 0 12.10.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Toyota Fortuner II «Безупречный автомобиль», «феноменальная проходимость», «подвеска трясучая, руль жесткий, двигатель внутри мычит, как бизон», «огромные просчеты в плане комфорта», «комфортный красавец», «оч... 3866 2 1 09.10.2022
Статьи / Практика Зри в шкворень: что такое шкворневая подвеска, как ее обслуживать и зачем шприцевать Слово «шкворень» сегодня кому-то кажется таким же архаизмом, как «зипун», «ендова» и «батог». На самом деле это не так: шкворни еще не покинули нас, и вполне вероятно, что некоторым придется... 1475 7 0 07.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 13115 7 169 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 11455 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 8380 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings