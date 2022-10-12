Постепенно подходит время для плановой смены поколений популярного японского седана, и мы решили представить, как может выглядеть будущая новинка.

Модель Камри в линейке японского автопроизводителя уже весьма давно, ведь первая генерация была представлена в 1982 году. Сегодня на конвейере восьмое поколение седана с заводским индексом XV70, премьера которого состоялась в начале 2017 года на Международном автосалоне в Детройте, а летом 2020-го он получил рестайлинг. Нынешняя Camry на рынке чуть более пяти лет, и вроде бы по современным меркам автомобилестроения это немного, однако предыдущие поколения почти всегда производились меньше стандартных для индустрии 7-8 лет: предыдущая генерация с индексом XV50 продержалась на конвейере 6 лет, а XV30 и XV40 всего по пять. Можем предположить, что и для нынешнего седана замена уже не за горами.

Рендер новой Camry

Пока нет никакой достоверной информации о внешнем виде будущей новинки, однако мы можем ориентироваться на дизайн других новинок компании, среди них – полностью новый Toyota Crown, премьера которого состоялась в середине этого лета. Модель получила оригинальный дизайн, элементы которого наверняка приживутся и на других моделях бренда. Представленный на рендерах седан сохранил привычные пропорции, при этом он получил новую переднюю часть с крупной решёткой радиатора и узкими горизонтальными фарами, визуально объединёнными светодиодной полоской габаритных огней. Боковины сделаны более простыми и округлыми, также появились новые боковые зеркала. Наиболее характерный элемент задней части – горизонтальная светодиодная полоса, проходящая через крышку багажника.

Рендер новой Camry

Новый седан может сохранить платформу GA-K, разработанную в рамках программы TNGA (Toyota New Global Architecture), её также используют новые кроссоверы RAV4, Highlander и седан Lexus ES. Есть вероятность, что модель лишится 3,5-литрового бензинового V6, вместо него появится 4-цилиндровый турбированный 2.4 мощностью порядка 269 л.с. и 420 Нм крутящего момента.

Премьера новинки состоится не ранее следующего года.

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Сегодня в России нынешняя Toyota Camry представлена с тремя вариантами двигателей. Базовым является 150-сильный 2.0 в сочетании с вариатором, его минимальная официальная стоимость составляет 2 498 000 рублей. 200-сильный вариант с 2-литровым мотором и 8-ступенчатым «автоматом» обойдётся минимум в 2 896 000 руб. На вершине гаммы – вышеупомянутый 3.5 V6, развивающий «доналоговые» 249 л.с. и оценивающийся минимум в 3 601 000 руб.

Напомним, ранее мы выясняли, стоит ли покупать подержанную Camry предыдущего поколения в кузове XV50.