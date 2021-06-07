Новинка Ford для европейского рынка: новое изображение Mondeo Evos

Решение о постепенном завершении производства легковых автомобилей по всему миру американская компания приняла ещё в 2018 году: тогда Ford объявил о намерении сфокусироваться на сегменте SUV, оставив несколько имиджевых моделей, к примеру, спорткар Mustang. Кстати, сокращение легковой линейки затронет в том числе Mondeo (в США известен как Fusion): актуальное поколение этой модели появилось в 2014 году, в Европе модель по-прежнему продаётся.
Продажи модели постепенно снижаются с 2016 года. Так, по итогам прошлого 2020-го старосветские дилеры реализовали в общей сложности 21 222 автомобиля, что на 46,3% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2015-ом Mondeo разошёлся в Европе тиражом в 79 673 экземпляра.
Ранее сообщалось, что у модели в некотором роде будет преемник: тогда ожидалось, что им станет новый купеобразный кроссовер, которому могут присвоить наименование Mondeo Evos (кроме того, он же заменит уходящие S-Max и Galaxy). В компании заявили, что действительно готовят новинку для европейского рынка, однако официально не подтвердили указанное имя.
Напомним, в апреле текущего года в рамках Шанхайского автосалона Форд представил предсерийный концепт Evos. Эта новинка разработана в рамках СП Changan Ford и пока что анонсирована только для китайского авторынка. Напомним, у этого шоу-кара передняя часть имеет общие черты с представленным в Поднебесной трёхрядным кроссовером Ford Equator. У Mustang Mach-E будущая «пятидверка» позаимствовала оформление профиля, правда, у Evos привычные «утопленные» дверные ручки, а не кнопки, как у электрокара.
Какой окажется новинка, предположительно, Mondeo Evos, предназначенная для Европы, пока неизвестно, так что художники продолжают предлагать свои варианты экстерьера будущей серийной модели. Очередным рендером с нами поделилось испанское издание motor.es. Кстати, ранее Kolesa.ru уже публиковали несколько их изображений предполагаемой будущей новинки.
Ожидается, что передняя часть у европейской новинки будет примерно такой же, как и у китайского купеобразного кроссовера Evos. Модель, вероятно, получит светодиодную головную оптику узкой и «резаной» формы, крупную решётку радиатора чёрного цвета с узором в виде сот. Судя по шпионским снимкам, на которых успел «засветиться» будущий новый Форд, задний свес у него короткий, а задние фонари соединены между собой светящейся полосой.
Салон, скорее всего, тоже будет во многом такой же, как и у китайского Ford Evos. Его главной фишкой является гигантский 1,1-метровый экран, который объединяет в себе виртуальную «приборку» диагональю 12,3 дюйма, а также 27-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы. У мультимедиа есть «виртуальный личный помощник», управлять им можно с помощью жестов. ПО имеет функцию обновления по воздуху. На центральной консоли находятся кнопка включения аварийной сигнализации, шайба для переключения режимов и электронный стояночный тормоз.
Официальной информации о «начинке» Ford Mondeo Evos пока нет. По предварительным данным, в линейке не будет дизелей, её составят бензиновые варианты, «мягкие гибриды» (MHEV), а также «обычные» и подключаемые гибриды. Вероятно, новинка дебютирует на европейском рынке во второй половине 2022 года, а до дилеров доберётся в 2023-ем.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться