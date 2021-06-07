Новинка Ford для европейского рынка: новое изображение Mondeo Evos

Решение о постепенном завершении производства легковых автомобилей по всему миру американская компания приняла ещё в 2018 году: тогда Ford объявил о намерении сфокусироваться на сегменте SUV, оставив несколько имиджевых моделей, к примеру, спорткар Mustang. Кстати, сокращение легковой линейки затронет в том числе Mondeo (в США известен как Fusion): актуальное поколение этой модели появилось в 2014 году, в Европе модель по-прежнему продаётся.



На фото: предсерийный концепт Ford Evos (версия для Китая)

Продажи модели постепенно снижаются с 2016 года. Так, по итогам прошлого 2020-го старосветские дилеры реализовали в общей сложности 21 222 автомобиля, что на 46,3% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2015-ом Mondeo разошёлся в Европе тиражом в 79 673 экземпляра.



Ранее сообщалось, что у модели в некотором роде будет преемник: тогда ожидалось, что им станет новый купеобразный кроссовер, которому могут присвоить наименование Mondeo Evos (кроме того, он же заменит уходящие S-Max и Galaxy). В компании заявили, что действительно готовят новинку для европейского рынка, однако официально не подтвердили указанное имя.



Напомним, в апреле текущего года в рамках Шанхайского автосалона Форд представил предсерийный концепт Evos. Эта новинка разработана в рамках СП Changan Ford и пока что анонсирована только для китайского авторынка. Напомним, у этого шоу-кара передняя часть имеет общие черты с представленным в Поднебесной трёхрядным кроссовером Ford Equator. У Mustang Mach-E будущая «пятидверка» позаимствовала оформление профиля, правда, у Evos привычные «утопленные» дверные ручки, а не кнопки, как у электрокара.



Рендер Ford Mondeo Evos (версия для Европы)

Какой окажется новинка, предположительно, Mondeo Evos, предназначенная для Европы, пока неизвестно, так что художники продолжают предлагать свои варианты экстерьера будущей серийной модели. Очередным рендером с нами поделилось испанское издание motor.es. Кстати, ранее Kolesa.ru уже публиковали несколько их изображений предполагаемой будущей новинки.

Ожидается, что передняя часть у европейской новинки будет примерно такой же, как и у китайского купеобразного кроссовера Evos. Модель, вероятно, получит светодиодную головную оптику узкой и «резаной» формы, крупную решётку радиатора чёрного цвета с узором в виде сот. Судя по шпионским снимкам, на которых успел «засветиться» будущий новый Форд, задний свес у него короткий, а задние фонари соединены между собой светящейся полосой.



На фото: салон Ford Evos (для Китая)

Салон, скорее всего, тоже будет во многом такой же, как и у китайского Ford Evos. Его главной фишкой является гигантский 1,1-метровый экран, который объединяет в себе виртуальную «приборку» диагональю 12,3 дюйма, а также 27-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы. У мультимедиа есть «виртуальный личный помощник», управлять им можно с помощью жестов. ПО имеет функцию обновления по воздуху. На центральной консоли находятся кнопка включения аварийной сигнализации, шайба для переключения режимов и электронный стояночный тормоз.

Официальной информации о «начинке» Ford Mondeo Evos пока нет. По предварительным данным, в линейке не будет дизелей, её составят бензиновые варианты, «мягкие гибриды» (MHEV), а также «обычные» и подключаемые гибриды. Вероятно, новинка дебютирует на европейском рынке во второй половине 2022 года, а до дилеров доберётся в 2023-ем.

