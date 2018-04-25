Новинки Kia в Пекине: «паркетник» Yi PAO и гибридная Optima

Новинки Kia в Пекине: «паркетник» Yi PAO и гибридная Optima

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Продажи китайской версии кроссовера Kia Stonic стартуют на домашнем рынке во второй половине 2018 года.

В рамках автосалона в Пекине Kia презентовала городской кроссовер Yi PAO, который расширяет линейку автомобилей сегмента SUV марки в Китае. Сейчас она представлена KX3, KX5 и KX7, а во второй половине текущего года к ним добавится также китайская версия «паркетника» Kia Stonic.

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В СП Kia и Dongfeng отметили, что продавать Kia Yi PAO будут только на территории КНР. Производство модели наладят на местном заводе, продажи стартуют во втором полугодии 2018-го. Предполагаемая цена варьируется в диапазоне от 100 000 до 150 000 юаней (что эквивалентно 977 000 – 1 466 000 рублей по актуальному курсу).

Во внешности нового SUV есть несколько отличий от Kia Stonic: оформление светодиодных ДХО, а также противотуманных фар, другое исполнение переднего бампера и нижней решётки воздухозаборника. В салоне китайского «паркетника», также как и у глобальной модели, преобладает чёрный цвет, есть яркие акценты. Автомобиль рассчитан на молодежную аудиторию.

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На фото: Kia Yi PAO

Об оснащении модели в Kia не рассказали. По данным местных СМИ, под капотом кроссовера Yi PAO предположительно располагается 100-сильный бензиновый «атмосферник» объёмом 1,4 литра. Он может комплектоваться пятискоростной механической трансмиссией или шестиступенчатым «автоматом».

В свою очередь Kia Stonic в Европе оснащается турбонаддувным литровым бензиновым двигателем мощностью 120 л.с. и атмосферными бензиновыми моторами объёмом 1,25 и 1,4 литра. Помимо этого в линейке представлен и «дизель» объемом 1,6 л. В пару ко всем версиям предлагается шестиступенчатая ручная коробка передач.

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На фото: гибрид Kia K5

На стенде Kia в Пекине также представлена новая китайская версия гибридного седана К5, известного на других рынках под именем Optima. Производство модели во втором квартале 2018 года наладят на мощностях местного предприятия. Автомобиль оснащается силовой установкой включающей в себя 150-сильный двухлитровый атмосферный двигатель и подзаряжаемый 68-сильный электромотор. На чистой электротяге можно проехать до 43 км. В пару предлагается шестиступенчатый «автомат».

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Kia Optima представлена и на российском рынке. В моторной линейке представлены только бензиновые двигатели: версии объёмом 2,0 и 2,4 литра выдают 150 и 188 л.с. мощности соответственно. Также есть двухлитровый турбомотор с отдачей 245 л.с. Для всех версий предусмотрена шестиступенчатая автоматическая трансмиссия, для первого мотора на выбор предлагается также шестискоростная «механика».

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Kia представила обновлённую Optima. Рестайлинговый седан Kia K5 дебютировал в Южной Корее. На домашнем рынке «четырёхдверка» доступна с бензиновыми «атмосферником» 2.0 (163 л.с.) и турбомотором 1.6 (180 л.с.), а также «дизелем» 1.7 (141 л.с.) и работающем на газе двигателем 2.0 (153 л.с.). В линейке трансмиссий – шестиступенчатые «механика» и «автомат», семидиапазонный «робот» с двойным сцеплением.

 

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