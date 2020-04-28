Позавчера в Сети появились шпионские фотографии новой баварской модели, которые многие считают следующим поколением купе второй серии. Пользуясь ими, интернет-журнал «Колёса.ру» составил своё представление о том, как будет выглядеть автомобиль.

Вторая серия БМВ появилась в 2013 году, именно тогда было представлено купе в кузове F22, сделанное на базе «копейки», а годом позже добавился компактвэн 2 Series Active Tourer. С 2017 года выпускается рестайлинговое купе, и в скором времени должен появиться автомобиль нового поколения. Ранее не было шпионских снимков будущей «двушки», однако на днях опубликовали фотографии передней и задней частей неизвестной пока модели, и многие сходятся во мнении, что это именно она. Если на этих фотографиях изображена новая вторая серия, то автомобиль получит переднюю оптику оригинальной ломанной формы, в которой уже не будет имитации сдвоенных фар – теперь здесь одна изогнутая светодиодная линия. Ноздри станут чуть шире, однако всё равно останутся достаточно маленькими по сравнению со многими новыми моделями бренда. Также представленный на фотографии автомобиль имеет необычный дизайн переднего бампера с крупными треугольными вставками по бокам.

Пока нет фотографий в профиль, поэтому о пропорциях будущей новинки можно только догадываться. Ранее стало известно о том, что, в отличие от хэтчбека первой серии и седана 2 Series Gran Coupe, купе второй серии останется на заднеприводной платформе и будет сделано на модульной «тележке» CLAR, которую также использует новая «трёшка» в кузове G20. Это означает, что автомобиль должен сохранить классические пропорции с длинным капотом и коротким передним свесом. Мы изобразили вариант с боковинами, сделанными в стиле новой 2 Series Gran Coupe. Задняя часть автомобиля на шпионских фотографиях имеет фонари необычной для БМВ формы с ломаными светодиодными элементами, перекликающимися с передней оптикой. Бампер также достаточно оригинален за счёт большого контрастного элемента в нижней части.

Что касается техники, то новинка должна перенять большую часть мотором от нынешней модели, которая оснащается широкой гаммой двигателей, начиная с 3-цилиндрового 1.5 мощностью 136 л.с. и заканчивая 340-сильной модификацией M240i. Особняком стоит версия M2, оснащаемая 3-литровой «шестёркой» мощностью в 450 л.с.

Так выглядит новый четырёхдверный BMW 2 Series Gran Coupe F44 1 / 2 Так выглядит новый четырёхдверный BMW 2 Series Gran Coupe F44 2 / 2

Премьера новинки может произойти в следующем году.

Сегодня в России купе второй серии предлагается лишь с двумя моторами. Первым является вышеупомянутый базовый 1.5, с «механикой» такой автомобиль обойдётся минимум в 2 060 000 рублей, вариант с автоматической коробкой на 360 тысяч дороже. Вторая модификация – M240i с полным приводом xDrive, она оценивается в 3 260 000 рублей.

Кстати, вчера появились фотографии серийного электрического кроссовера BMW iX3, выход на рынок которого запланирован на этот год.