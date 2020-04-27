Серийный BMW iX3 на первых фотографиях без камуфляжа: ноздри спасены!

В виде концепта BMW iX3 известен с апреля 2018 года, а в декабре 2019-го компания огласила технические характеристики своей электрической новинки. Оказалось, что электрический кроссовер, сборку которого планируется организовать в Китае на совместном предприятии BMW Brilliance Automotive, будет иметь задний привод и единственный электромотор с отдачей в 286 л.с. и 400 Нм. Батарея ёмкостью 74 кВт·ч обеспечит 440 км пробега по циклу WLTP на одной зарядке.

Выход на рынок запланирован на этот год, и к презентации, судя по всему, всё готово, на что указывают всплывшие в социальной сети Instagram снимки из официальной фотосессии кроссовера. Вброс сделан с «одноразового» аккаунта scott26.unofficial, и понять, кто является его владельцем, невозможно, но сомнений в подлинности снимков практически нет — уж больно хорошего они качества и без каких-либо признаков ретуши.

Концепт BMW iX3

Серийный BMW iX3

В сущности, серийный BMW iX3 ничем не отличается от концепта двухлетней давности, и единственное отличие сводится к оформлению фирменных ноздрей: у концепта они были сросшиеся, а у серийного кроссовера разделённые, хотя центральная перемычка у них всё-таки одна на двоих, и в эту переносицу, кажется, встроена маленькая камера. Многие фанаты BMW теперь вздохнут с облегчением, поскольку сросшиеся ноздри были встречены ими в штыки и подвернуты остракизму — иные комментаторы и вовсе кощунственно сравнивали сросшиеся ноздри с оформлением фальшрадиаторных решёток современных Kia...



Концепт BMW iX3

Серийный BMW iX3

Дизайн кормы и аэродинамических колёсных дисков у концепта и серийного кроссоверы почти одинаков, но у концепта задний бампер всё же был оформлен чуть более агрессивно. Фотографий интерьера пока нет, но он, скорее всего, будет во многом повторять таковой у обычных BMW Х3 с ДВС.



Кроссовер iX3 станет в линейке BMW первым электромобилем новой волны, знаменуя следующую фазу развития так называемого i-семейства. При этом «старорежимный» хэтчбек i3 ещё пару лет продержится на конвейере, а гибридный спорткар i8 вот-вот снимут с производства. Основными рынками сбыта BMW iX3 станут Китай и Европа, а вот, США, похоже, эту модель не увидят — малая мощность и безальтернативный задний привод не найдут понимания у местного потребителя, перекормленного резвыми Теслами.

Предсерийный BMW iX3 во время зимних испытаний

Вслед за BMW iX3 в 2021 году свет увидят серийные электрический кроссовер iNext и седан i4, изначально разработанные как электромобили и не являющиеся конверсиями уже существующих моделей.



В 2022 году BMW намерена начать сборку водородного кроссовера, при том что Daimler от разработки своего аналогичного проекта отказался.

К 2023 году электрическая линейка BMW будет насчитывать по меньшей мере 11 позиций, о чём было объявлено в марте. По мере ввода в строй электрических новинок номенклатура традиционных моделей с ДВС будет сокращаться, что является не очень хорошей новостью для российских любителей BMW, так как развитие зарядной инфраструктуры в нашей стране по-прежнему находится в зачаточном состоянии.