Новое купе Caterham задерживается, но в январе покажут его действующий прототип

Британская компания Caterham Cars больше года молчала о ходе разработки своего полностью нового спорткара, известного на данный момент как Project V. На этой неделе объявлено, что очередной, на сей раз полнофункциональный прототип Caterham Project V будет представлен 9 января 2026 года на Токийском автосалоне. Шансов на то, что в том же году новинка будет запущена в серийное производство, почти не осталось.

Первый прототип Caterham Project V был впервые показан летом 2023 года, он ознаменовал начало новой главы в истории Caterham Cars — прежде британская компания не делала столь практичных, всепогодных спорткаров, вдобавок Project V — это её первый электромобиль. Дизайн Caterham Project V разработал француз Энтони Джаннарелли, в производство новый спорткар должен был пойти в 2026 году.

Собственно, тот факт, что Caterham Project V — электромобиль, стал в итоге большой проблемой для компании. За последний год подавляющее большинство автопроизводителей, делавших прежде ставку на «электрички», вынуждены были признать ошибочность своих стратегий и вернуться в разработке моделей с ДВС. Например, Porsche сейчас проводит реинжиниринг своего нового, изначально электрического Porsche 718, чтобы «прикрутить» к нему ДВС. У Caterham Cars нет таких ресурсов, как у Porsche, поэтому можно понять её растерянность. Сегодня Caterham Project V кажется малоперспективной новинкой — во всяком случае, с тем балансом цены и технических характеристики, что были заявлены в 2023 году.

В 2021 году Caterham Cars вошла в состав VT Holdings, крупной автодилерской сети из Японии, которая с 2009 года является официальным дистрибьютором спорткаров Caterham в этой стране. Основатель и президент VT Holdings Кадзухо Такахаши в прошлом месяце занял пост гендиректора Caterham Cars после отставки прежнего наёмного менеджера Боба Лейшли — это свидетельствует о том, что с деньгами у VT Holdings туго.

Свежий пресс-релиз от Caterham Cars тоже не внушает большого оптимизма. Компания сообщает, что прототип Caterham Project V, который будет представлен в январе в Токио, предназначен для испытаний и уточнения выбранных ранее технических решений. Это значит, что натурных испытаний пока не было, то есть разработка нового спорткара ещё очень далека от завершения. Дата начала серийного производства теперь не называется — мол, как только, так сразу.

В пресс-релизе нет ни намёка на то, что техническая концепция Caterham Project V может принципиально измениться — например, в сторону ДВС. То есть Caterham Cars по-прежнему собирается «допиливать» именно электромобиль, но его технические характеристики и цена, вероятно, могут быть скорректированы для повышения конкурентоспособности.

Напомним, что прототип образца 2023 года имеет необычную посадочную формулу 2+1: единственное пассажирское место расположено во втором ряду по центру, но в виде опции предусмотрен и вариант 2+2. Кузов изготовлен из углепластика и алюминиевого сплава. Габаритная длина — 4255 мм, ширина — 1893 мм, высота — 1226 мм, колёсная база — 2581 мм. Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу» с регулируемыми пружинами и амортизаторами. Мощность установленного на задней оси электромотора, который будет поставлять Yamaha, — 272 л.с. Первую «сотню» Caterham Project V должен набирать менее чем за 4,5 с, максимальная скорость — 230 км/ч. Ёмкость разделённой на два блока 400-вольтовой литий-ионной батареи — 55 кВт·ч, расчётный запас хода на одной зарядке — 400 км по циклу WLTP. Снаряженная масса не должна превышать 1,2 т.

Ранее компания Caterham Cars сообщала, что начальная цена серийного спорткара, в который должен в итоге превратиться Project V, составит чуть менее 80 000 фунтов стерлингов. Сегодня ясно, что это слишком дорого за «электричку» с такими характеристиками. А вот за то же эффектное купе, но с мощным бензиновым двигателем, поклонники Caterham охотно выложили бы и больше.