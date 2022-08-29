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  • Новое сервисное решение Лукойл для станций технического обслуживания

Новое сервисное решение Лукойл для станций технического обслуживания

29.08.2022 247 1 1

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») внедрило новое уникальное сервисное решение на рынке см​азочных материалов. Теперь Компания отгружает масла ЛУКОЙЛ станциям технического обслуживания автомобилей наливом малого объема, что повышает эффективность бизнес-процессов.

 

Партнерский материал

Уникальность нового сервиса ЛУКОЙЛа заключается в высокой гибкости отгружаемых объемов партий и коротких сроках доставки благодаря повышенной мобильности средств логистики. Теперь клиенты Компании могут заказать любой объем масла от 100 до 1 000 литров (без «привязки» к стандартным объемам тары) и в кратчайшие сроки получить свой заказ с регионального склада. Кроме того, благодаря перевозке масел в наливном виде отсутствует необходимость в утилизации дополнительной тары, что минимизирует влияние на экологию.

Важными преимуществами нового сервиса является увеличение скорости и частоты поставок, что позволяет оптимизировать складские издержки станций технического обслуживания и учет расхода смазочных материалов.

В августе этого года услуга внедрена в Московском регионе. Первые поставки смазочных материалов ЛУКОЙЛ малым наливом были осуществлены на станции технического обслуживания компании «РОЛЬФ» – одного из крупнейших автомобильных дилеров центрального региона России. В дальнейшем планируется внедрение сервиса в других регионах.

авто и технологии

 

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1 комментарий
30.08.2022 12:58
Nervous

Ну ок, чо

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