Новые маршруты для такси и городской мобильности: определены даты и тема XIII МЕФТ

XIII Международный Евразийский форум «Такси» состоится 7-8 августа в Москве. Отраслевое событие года объединит 1500 руководителей бизнеса, представителей органов власти и ведущих экспертов сферы такси и смежных направлений со всего Евразийского пространства, чтобы получить ответы на наболевшие вопросы и сформировать практические решения для развития таксомоторных перевозок и городской мобильности. Обменяться опытом для повышения рентабельности и поиска новых моделей ведения бизнеса, взаимодействия с регуляторами.

Правовое поле продолжает меняться в сторону увеличения нагрузки по исполнению нормативных требований. Актуальными остаются и другие вопросы – обновление автопарков и рост затрат на их обслуживание, ожидание закона о локализации, высокая ключевая ставка, кадровый дефицит, барьеры легализации, электрификация, страхование и безопасность, сотрудничество со службами доставки и роль такси в транспортной системе.



Ключевая задача сегодня – не просто научиться работать в новой реальности, а выстраивать прибыльный бизнес, повышать экономическую эффективность, несмотря на существующие вызовы. Для этого участники рынка идут навстречу в выработке компромиссных решений, совершенствовании законодательных правил игры, внедрении новых подходов.



Растет значимость взаимной ответственности как важнейшего условия развития такси и формирования отраслевых стандартов: агрегаторов – перед партнерами и рынком; таксопарков – перед водителями; органов власти – перед участниками; производителей автомобилей, технологий и услуг – перед заказчиками; водителей и всех вместе перед пассажирами и отраслью в целом.

Поэтому особую актуальность приобретает организация совместного диалога для формирования стратегии и вектора развития отрасли в новых координатах. Соответствующе определена тема и цель форума: «Построить маршрут: прибыль и легализация, ответственность и компромиссы». Деловая программа Форума разрабатывается с учетом приоритетных направлений развития рынка такси и пройдет по 7 трекам: регулирование, автопарки, экономика, страхование, кадры, цифровизация, городская мобильность.



На выставочной экспозиции будут представлены продукты и решения лидеров автопрома IT, оборудования и топлива, сферы услуг и финансового сектора для такси и городского транспорта, СИМ, каршеринга и курьерских служб, ИТС.

Форум организуется при поддержке и участии Министерства транспорта РФ, Правительства Москвы, Евразийской экономической комиссии, депутатов Государственной Думы, других профильных органов власти. Итогом работы Форума станет резолюция. В неё войдут инициативы и решения для отрасли, предложенные участниками дискуссий.