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Новые платные трассы в РФ: в сторону черноморского побережья, М-12 до Казани и другие

11.05.2023 172 0 0

Пара новых участков платной автодороги М-4 «Дон» будут открыты уже в следующем месяце – речь идёт об обходе Аксая и Дальнем западном обходе Краснодара.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в ходе встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным рассказал о новых платных автомобильных трассах, которые в скором будущем откроют для движения. В списке тех, которые будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время, числятся два новых участка автодороги М-4 «Дон», которая проходит от столицы в сторону черноморских курортов.

Первым новым отрезком пути станет восточный обход Ростова-на-Дону – это 35-километровый участок без светофоров и прямых пересечений в обход города Аксая. Вторым окажется Дальний западный обход Краснодара (ДЗОК) протяжённостью 51 км, он призван вывести транзитный транспорт за пределы столицы Кубани. По словам Вячеслава Петушенко, оба новых участка планируется открыть для движения меньше чем через месяц – 10 июня. Новые обходы городов будут платными, тарифы в госкомпании обозначат позже.

В скором будущем «Автодор» также собирается открыть новые участки платной трассы М-12 «Восток». Пока что для движения доступны три отрезка пути, они находятся в Московской и Владимирской областях. Как рассказал глава госкомпании, 9 сентября планируется открыть ещё несколько участков. Это позволит проехать на автомобиле без остановок и светофоров от Москвы до Арзамаса. Уже в конце декабря сквозное движение наладят до села Шали, которое находится в 35 км от Казани. По расчётам, время в пути от Москвы до Казани сократится вдвое – с 13 до 6,5 часа.

Вячеслав Петушенко отметил, что при строительстве М-12 места под заправки были заранее включены в проект дороги (чтобы новая трасса не повторила судьбу М-11 «Нева» с её недостаточностью инфраструктуры). Сейчас на подмосковном участке автодороги «Восток» уже работают две многофункциональные зоны, ещё 14 таких зон появится вдоль М-12 до конца текущего года, а в 2024-м – ещё 16.

Как сообщает «Коммерсант», в списке перспективных проектов числятся: реконструкции участков трасс М-1 (с 66 по 84 км) и М-3 (с 65 по 124 км), а также строительство обхода Орехово-Зуево в Подмосковье, так называемой Пулковской развязки на М-11 и КАД-2 в Санкт-Петербурге. Упомянул руководитель «Автодора» также пару проектов, обсуждение которых длится уже несколько лет – платную скоростную автодорогу «Меридиан» протяжённостью 1,4 тыс. км, которая должна пройти от границы с Казахстаном до Беларуси; а также трассу «Юго-Западная хорда» протяжённостью 1,15 тыс. км, которая по плану соединит Екатеринбург, Самару и Краснодар). Предполагается, что в списке инвесторов могут оказаться китайские компании.

Стоит отметить, что у госкомпании на сегодняшний день есть и другие проекты. Так, трассу М-12 планируется продлить от Казани до Екатеринбурга, причём стройка продолжается, а завершение объекта намечено на 2024 год. Ещё один проект – строительство обхода Твери, который войдёт в состав М-11 (он будет частично открыт в этом году). Ещё в списке есть проект трассы от Джугбы до Сочи, которая включит в себя обход Адлера (пока он на этапе инженерно-изыскательских работ).

Россия авто и общество дороги

 

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