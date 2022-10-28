Новые поправки коснутся водительских прав, медсправки станут электронными

В течение нескольких лет в Министерстве внутренних дел РФ занимались подготовкой двух правительственных законопроектов, которые предполагают внесение поправок в закон «О безопасности дорожного движения». Теперь эти документы рассмотрел думский комитет по транспорту и рекомендовал парламенту принять предлагаемые поправки в первом чтении: они коснутся водительских прав и медицинских справок.

Один из документов предполагает внесение изменений в правила выдачи водительских медицинских справок. Как сообщает «Коммерсант», заключения, которые медкомиссии выдают по итогам осмотра водителей, предлагается перевести в электронный вид, а храниться они будут в базе данных Минздрава РФ. Ожидается, что отсюда медицинские данные направятся напрямую в ГИБДД.



При этом бумажные медсправки кандидатам и водителям больше не будут нужны. В случае если у водителя, который имеет права, обнаружится какое-либо заболевание, способное повлиять на управление ТС (к примеру, эпилепсия, ухудшение зрения, алкоголизм), то ему придётся пройти внеочередную проверку на медосмотре, в больнице или поликлинике. В результате ГИБДД сможет самостоятельно аннулировать права таких автомобилистов, если они не пройдут проверку в течение двух месяцев, либо если предполагаемое заболевание подтвердится.

Согласно второму законопроекту, нужно изменить правила допуска граждан к управлению определёнными транспортными средствами. Речь идёт о введении запрета на получение автобусных категорий D и D1 (микроавтобус) без годового стажа управления легковым или грузовым автомобилем. Кроме того, водители, имеющие открытые категории B и CE (грузовик с прицепом), в случае одобрения нормы автоматически получат категорию BE (легковой автомобиль с прицепом) при этом стаж управления «легковушкой» должен быть не менее одного года.



Также в документе указано, что иностранцы должны будут менять свои национальные водительские удостоверения на российские в течение одного года после получения вида на жительство в РФ (или местного паспорта).

Издание отмечает, что комитет Госдумы по транспорту поддержал законопроекты для принятия в первом чтении, но отметил необходимость доработок поправок. Глава комитета Евгений Москвичев, в частности, подверг критике норму, согласно которой водителей будут лишать прав, если в течение двух месяцев они не пройдут медицинскую проверку. Этот срок он считает слишком коротким в особенности для удалённых регионов, где есть нехватка врачей-специалистов. Он считает, что нужно сохранить сегодняшнюю практику: водителей на внеочередное освидетельствование должен направлять врач только при обследовании и лечении.



Не исключено, что в документ позже будет включена норма, которая обяжет водителей грузовых машин и такси один раз в пять лет подтверждать свою квалификацию в ходе экзаменов. Планируется, что в первом чтении оба законопроекта будут рассмотрены в середине следующего месяца.