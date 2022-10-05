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Получать права по-новому: в РФ могут изменить правила выдачи водительских удостоверений

05.10.2022 96 0 0

Предполагается, что список документов, которые должен предоставлять в подразделение ГИБДД будущий водитель, может стать меньше. Из него, в частности, хотят убрать медсправку.

 

В Министерстве внутренних дел РФ выступили с очередными идеями, которые касаются проведения экзаменов для кандидатов в водители и процедуры выдачи, а также обмена прав. Нововведения собрали в проекте постановления, который был разработан ведомством, об этом сообщает пресс-служба МВД. Сообщается, что сейчас документ находится на этапе общественного обсуждения.

Согласно проекту постановления, планируется изменить перечень тех документов, которые будущие водители должны предоставлять для сдачи экзаменов в ГИБДД на право управления и для получения национальных удостоверений. В ведомстве считают, что из нынешнего списка нужно убрать медицинскую справку. При этом проходить медкомиссию всё равно придётся. 

Предполагается, что сведения о медицинских противопоказаниях кандидатов к управлению ТС (и получающих национальные права) подразделения ГИБДД смогут запрашивать в электронном виде: это предполагается осуществлять в рамках межведомственного взаимодействия между МВД и Министерством здравоохранения РФ. В ведомстве считают, что изменения позволят оптимизировать предоставление госуслуги по проведению экзаменов в ГИБДД и сократят время на административные процедуры при выдаче водительских удостоверений.

Ещё в документе есть изменения, касающиеся процедуры обмена иностранных водительских удостоверений на российские права с открытыми категориями С, D, СЕ, DЕ и подкатегориями С1, D1, С1Е, D1Е. В проекте сказано, что в указанных случаях потребуется предоставить документ о квалификации, который сможет подтвердить прохождение итоговой аттестации в автошколе после освоения основной программы профессионального обучения. 

Помимо этого, подготовленный МВД документ содержит полный перечень причин для приостановки проведения экзаменов, выдачи российского и международного водительских прав, запрета на обмен иностранного удостоверения. В этот перечень входят: истечение срока действия паспорта (либо другого документа, удостоверяющего личность), истечение срока медицинского заключения, а также неявка на экзамен или в отделение ГИБДД для получения водительского удостоверения.

Стоит отметить, что с начала следующего года, вероятно, скидка на уплату госпошлины, которая необходима при получении прав, будет отменена. Напомним, она предоставлялась тех, кто оформлял услугу с помощью госуслуг, и составляла 30%. Так что пользователи платили не 2000 рублей, а 1400 рублей. Скидок не будет и при осуществлении других операций, к примеру, при получении знаков государственной регистрации автомобилей или же СТС. В Минфине РФ отметили, что предложения о продлении скидки не поступало.

Ранее стало известно о том, что в РФ планируют ввести электронные права. Предполагается, что их можно будет предъявлять инспекторам на экране смартфона в виде QR-кода. Правда, во время проведения эксперимента обычные удостоверения по-прежнему обязательно будет возить с собой.

документы Россия авто и общество ГИБДД законы

 

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