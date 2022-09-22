Документы водителя: электронные права в РФ могут появиться 1 октября

Переход на цифровые водительские документы начался в РФ ещё в 2016 году: тогда в продаже появились первые электронные полисы ОСАГО. Сейчас такой документ разрешается предъявлять для проверки сотруднику ГИБДД на экране смартфона. Ещё в стране в течение последних нескольких лет используются электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС). Бумажные аналоги этих документов по-прежнему используются.



О том, что переход на электронные водительские документы будет продолжаться, сообщалось ещё в 2018 году, правда, ждать следующих шагов в этом направлении пришлось до осени 2021-го. Напомним, было запущено в работу мобильное приложение «Госуслуги.Авто», разработанное Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры). Сервис позволяет предъявлять для проверки свидетельство о регистрации (СТС) в виде QR-кода, этот эксперимент был признан успешным. При этом бумажный документ необходимо возить с собой.

В скором времени в РФ может начать работать новый сервис на базе мобильного приложения «Госуслуги Авто»: он позволит автомобилистам предъявлять электронные водительские права с помощью смартфона. По словам главы ГИБДД Михаила Черникова, функция станет доступна 1 октября текущего года. Очевидно, как и СТС, удостоверение можно будет предъявлять в виде QR-кода. В ближайшее время сервис начнёт работать в рамках очередного эксперимента.



Пластиковые права водителям всё равно придётся возить с собой, также как и обычное свидетельство о регистрации. Дело в том, что в актуальных Правилах дорожного движения, нет упоминаний о QR-кодах, а значит, сотрудникам ГИБДД для проверки надо будет передавать оригиналы указанных документов. В случае их отсутствия автомобилисту грозит штраф в размере 500 рублей (согласно статье 12.3 КоАП). Поправки в ПДД уже подготовлены, внесены в правительство, но когда именно они вступят в силу неизвестно.

Возможность предъявлять водительское удостоверение с помощью мобильного приложения, будет не везде и не у всех. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, в ходе автопутешествий по стране мобильный интернет можно найти в 20% случаев остановки для проверки документов (чаще всего, около населённых пунктов), а связь по рации у сотрудников ведомства имеется примерно в 50% случаев. По словам Михаила Черникова, сейчас «ведётся вся необходимая работа, для того чтобы сервис стал доступен для водителей по всей стране, в том числе и в режиме офлайн».



По данным Минцифры, с момента запуска мобильного приложения «Госуслуги Авто» скачали свыше 1,6 млн раз. Оно включает в себя и другие различные сервисы, к примеру, позволяет оформить электронный договор купли-продажи автомобиля, оформить ДТП без вызова инспектора ГИБДД (по европротоколу), проверить историю машины, а также узнать о наличии штрафов за нарушения ПДД и обжаловать некорректные постановления.

Ранее Kolesa.ru подробнее рассказывал о работе онлайн-сервиса для купли-продажи автомобилей. Сообщалось, что на заполнение и подписание электронного договора требуется не более десяти минут. При этом в процессе заключения сделки сервис автоматически проверяет, нет ли наложенных на покупаемую машину ограничений: не находится ли она в залоге или в розыске.

