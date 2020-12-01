Новые правила сдачи экзаменов на права: теперь без «змейки» и с парковкой в городе

Процедура получения водительских удостоверений новичками в России изменится весной следующего года. В частности, два практических экзамена – «площадку» и «город» – объединят в один этап по проверке навыков вождения. Эта идея появилась у МВД ещё в 2018 году: в итоге законодатели решили часть упражнений из «площадки» перенести в этап «город». Предложение было раскритиковано многими ведомствами, в том числе за нечёткое описание упражнений, которые придётся выполнить кандидатам для успешной сдачи экзамена. Теперь появилась уточнённая редакция этого документа.



О новой версии регламента сдачи экзаменов и получения водительских удостоверений сообщает «Коммерсант». Этот документ был доработан после общественного обсуждения. Теперь в ведомстве дополнили текст подробным описанием действий, которых ждут от кандидатов в водители.

Согласно новым правилам, при сдаче экзамена в ГИБДД на права категории B по-прежнему требуется проверка умения трогаться на подъёме или спуске. Это испытание будет проходить на «закрытой территории» с наклонным участком (либо на эстакаде с уклоном от 8 до16%). При этом экзаменуемому нужно поставить машину на подъёме, зафиксировать её с помощью «ручника», а после этого тронуться в гору без использования рабочего тормоза. Затем водитель, проехав определённое расстояние, должен остановиться, зафиксировать машину уже на спуске, а после снова тронуться. Упражнение зачтётся, если кандидат справился со всем самостоятельно, то есть для предотвращения отката не потребовалось вмешательство экзаменатора.



В обновлённой версии регламента указано, что проверка умения будущих водителей парковать машину в бокс можно выполнять на улице с малоинтенсивным движением на обычных парковочных местах. Однако если таковых нет, то испытание кандидатов следует, как и сейчас, проводить на закрытых площадках (для этого потребуется выставить конусы).

Таким же образом экзаменуемые должны сдать ещё два упражнения – «параллельная парковка» и «заезд в бокс задним ходом». То есть для этого должны быть использованы либо незагруженные улицы, либо закрытые площадки. Как отмечает издание, во всех перечисленных случаях решение о месте тестирования будет принимать местное экзаменационное подразделение ГИБДД.



По словам президента Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, по новым правилам сдать на права кандидатам будет легче. Так, экзаменуемым на категорию В больше не надо будет сдавать «Змейку» и «Повороты на 90 градусов». Кроме того, снижены требования к выполнению упражнений «параллельная парковка» и «заезд в бокс», так, нужно, чтобы автомобиль просто оказался внутри парковочного места (не важно под каким углом к бордюру).



Судя по документу, максимальная продолжительность экзамена выросла на 10 минут (до 50 минут). Дольше всех сдавать на права придётся тем, кто открывает категорию C1E (то есть планирует водить лёгкий грузовик с прицепом общей массой до 12 тонн) и D1E (автобус с грузовым прицепом той же общей массой). Испытания для тех, кто желает получить права категории B (для управления «легковушками») даётся 30 минут.

Кроме того, в тексте имеется уточнение о том, что если во время экзамена учебная машина вышла из строя, после возобновления теста кандидатам не придётся повторять уже пройденные упражнения. В случае, если ведомство примет решение об аннулировании прав (такое возможно, к примеру, если выяснится, что медицинская справка является поддельной), водителя уведомят об этом в течение пяти дней.

