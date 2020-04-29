Новые правила: водителей в РФ хотят автоматически наказывать за нарушение режима готовности

В стране продолжает расти число заболевших COVID-19, что заставляет законодателей думать над новыми мерами, которые позволят повлиять на динамику распространения инфекции. Так, на сайте нижней палаты парламента появилась инициатива, согласно которой нужно внести в «водительскую» главу КоАП пункт о штрафах за управление ТС без пропуска (или иного разрешающего документа) при введении в регионе РФ режима повышенной готовности.



С предложением внести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях выступило законодательное собрание Нижегородской области. Предлагается, не только добавить норму о введении штрафов, но и сделать наказание водителей-нарушителей режима автоматическим: это значит, что постановления будут оформляться с помощью дорожных камер (так сейчас, к примеру, штрафуют за превышение скорости или проезд на «красный» сигнал светофора).

Неудивительно, что инициатива поступила именно из Нижегородской области, ведь это один из немногих регионов в стране, где число заболевших коронавирусом на сегодняшний день больше тысячи (1663 человека по данным на 28 апреля). В итоге областные власти приняли решение об изоляции от остальной части России: теперь здесь действуют жёсткие ограничения на въезд для тех, кто не зарегистрирован в регионе.



Судя по документу, опубликованному на сайте нижней палаты парламента, первое нарушение водителем режима должно повлечь за собой либо предупреждение, либо наложение штрафа в размере 1 тыс. рублей. За повторное нарушение предполагается взыскание в размере 5 тыс. рублей. Стоит напомнить, что с начала текущего месяца в КоАП РФ введена статья 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», согласно которой гражданам-нарушителям грозит предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей (от 15 тыс. до 50 тыс. тем, кто должен был находиться на карантине). Но в этом случае обязательно составление протокола и дело должно рассматриваться районным судом.

Как отмечает «Российская газета», сейчас управление ТС без пропуска в условиях режима повышенной готовности не является нарушением ПДД: такого запрета просто нет в Правилах дорожного движения. А без него нет смысла вносить указанные поправки в «водительскую» главу КоАП (а именно в этом заключается суть новой инициативы), ведь чтобы оформить постановление, нужно указать, какой именно пункт ПДД автовладелец нарушил.



Более серьёзно с пандемией обстоят дела в столице и Подмосковье: по сведениям на 28 апреля в Москве насчитывалось 48 426 заражённых, а в области выявлен 10 231 человек с вирусом. Здесь ещё в середине текущего месяца ввели цифровые пропуска, которые необходимо получать всем, кому нужно сесть за руль в условиях действующего режима повышенной готовности. Причём водителей уже начали штрафовать за отсутствие пропуска (или некорректно оформленный документ) с помощью дорожных камер (размер взыскания – 5 тыс. рублей). Такие «письма счастья» рассылает Московская административная дорожная инспекция (МАДИ).

Юристы продолжают настаивать на том, что выписывать такие штрафы незаконно, ведь, как мы уже упоминали, наказывать водителей в автоматическом режиме можно либо за нарушение ПДД, либо за несоблюдение правил благоустройства территорий (то есть за стоянку на газоне). В столице же для наказания автовладельцев, выезжающих без пропусков, используют статью 3.18.1 КоАП Москвы (но в ней не предусмотрено использование комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД для этих целей). Пока что новые правила только принесли новую головную боль как автомобилистам, так и судьям, которым наверняка придётся столкнуться с волной оспариваемых штрафов.

