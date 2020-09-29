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  • Новые штрафы для автомобилистов в РФ: теперь за резину не по сезону и нештатные лампы в фарах

Новые штрафы для автомобилистов в РФ: теперь за резину не по сезону и нештатные лампы в фарах

29.09.2020 118 0 0

При этом, согласно уточнённым нормам, тонировочная плёнка на ветровом стекле и боковых передних окнах должна пропускать не менее 70% света (сейчас – 75%).

 

Российские водители в скором времени смогут «попасть» на новые штрафы: в этом им «поможет» обновлённая версия перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация ТС (конечно, в случае, если соответствующий проект ГИБДД примут). Сейчас документ размещён на сайте regulation.gov.ru. Напомним, этот перечень является приложением к действующим в стране Правилам дорожного движения.

Согласно сегодняшним нормам, в случае, если инспектор ДПС при проверке обнаруживает нарушения которые есть в списке, он вправе вынести штраф по статье 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Теперь в ведомстве решили, что этот документ нужно соотнести с техрегламентом Таможенного союза о колёсных транспортных средствах (ТР-ТС) от 2011 года.

Получается, что новые нормы давно действуют, однако наказывать автовладельцев за их нарушения сотрудники ГИБДД не могут, так как части пунктов нет в перечне-приложении к ПДД. Теперь эту «неувязочку» решили исправить. Штраф будет минимальным (500 рублей). Столько придётся заплатить, к примеру, за использование шин не по сезону: то есть тем, кто ездит летом на шипованной резине, а зимой – на летней. Также накажут и тех, кто установил зимние покрышки только на одну ось (к такому решению приходят некоторые водители, желающие сэкономить).

Как сообщает «Коммерсант», в списке нарушений также будет установка в фарах источников света, не соответствующих «эксплуатационной документации» по классу, цоколю, мощности или цветовой температуре. По словам Григория Шухмана, члена рабочей группы по безопасности движения ОНФ, после одобрения этого пункта дорожным инспекторам станет проще выявлять автомобили с нештатными ксеноновыми и светодиодными лампами. 

Кроме того, штраф можно будет получить в том случае, если на машине не работает предусмотренный конструкцией фароочиститель (некоторые автовладельцы отключают его намеренно, чтобы сократить расход «незамерзайки» в зимний период). Также взыскание ждёт тех, у кого в салоне не обнаружится противосолнечных козырьков.

Также в обновлённом перечне будут уточнены нормы, касающиеся тонировки автомобилей. Сейчас ПДД ссылается на ГОСТ 1988 года, согласно которому ветровое стекло и передние боковые окна должны пропускать не менее 75% света. Тогда как в нынешнем техрегламенте указан другой показатель – не менее 70% (правда, сотрудники ГИБДД итак проверяют машины с учётом более новой нормы, так как на неё ссылается КоАП). Также планируется ввести дополнительный норматив по тонировке бронированных автомобилей – не менее 60% для лобового и передних боковых стёкол.

Поправки в ПДД предлагает внести и Министерство транспорта РФ: свой документ ведомство обнародовало в середине текущего месяца. Их предложения касаются в том числе парковок на так называемых «островках безопасности», дополнительных ограничений скорости для водителей автобусов, а также тех, кто передвигается на электросамокатах, сегвеях, моноколёсах, а также скейтбордах, роликовых коньках и т.д.

Россия авто и общество ГИБДД ПДД законы

 

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