Новые изменения в ПДД: поправки затронут тонировку, парковки и ограничения скорости

Российским автомобилистам стоит подготовиться к очередным изменениям в правила дорожного движения. С новым масштабным проектом на этот раз выступили в Минтрансе. Подготовку документа начали ещё в 2019 году, с тех пор он пережил несколько доработок и пару раз был на общественном обсуждении. В ведомстве пояснили, что сейчас с ним проводятся требуемые «регламентные процедуры».



По данным «Коммерсанта», документ с поправками насчитывает 19 страниц. Один из блоков изменений затрагивает правила парковки автомобилей. Так, в Минтрансе хотят запретить стоянку и остановку машин на так называемых «островках безопасности». В ведомстве отметили, что сейчас такого запрета в ПДД нет, из-за чего бывают случаи наездов на стоящий транспорт.

Ещё одно нововведение: зона действия знака 3.27 «Остановка запрещена» будет прекращаться в том месте, где установлен знак «Парковка». Такая поправка нужна, чтобы избежать случаев, когда автомобили, стоящие в парковочных карманах под дорожным знаком с литерой P, эвакуируют на штрафстоянки. Инспекторы в таких случаях ссылаются на то, что машины якобы стояли в зоне действия запрета.



В ведомстве предложили исключить правило, согласно которому действие знака «Стоянка запрещена» прекращается в том месте, где кончается жёлтая разметка. То есть, если соответствующий знак установлен, то водителям нельзя будет парковаться на всей улице до следующего перекрёстка или до конца населённого пункта (вне зависимости от протяжённости жёлтой линии разметки). По сути, рисовать эти жёлтые линии в итоге станет бессмысленно.



Одна из поправок касается правил тонировки стёкол автомобиля. Актуальные правила соотносятся с ГОСТ 5727 1988 года, согласно которому ветровое стекло должно пропускать не менее 75% света, а остальные – не менее 70%. При этом новую редакцию планируют связать с более свежим стандартом – ГОСТ 33997 2016 года. Согласно ему, ветровое стекло должно пропускать не менее 70% света, а лимит для остальных не предусмотрен.

Кроме того, хотят разрешить использовать в машине любую медицинскую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки: дело в том, что сейчас в ПДД есть ссылка на ГОСТ Р 41.27 2001 года (её хотят убрать). Некоторые водители, которые законно проходят техосмотр, сталкиваются с проблемами из-за «негостовского» знака.

Также имеются нововведения для водителей автобусов: набирать скорость до 90 км/ч разрешат только тем автобусам, салоны которых оборудованы ремнями безопасности, а пассажиры располагаются на сидячих местах. Всем остальным разрешат разгоняться лишь до 70 км/ч (сейчас всем автобусом за городом можно двигаться со скоростью до 90 км/ч).



Часть изменений коснётся тех, кто передвигается на СИМ, то есть на средствах индивидуальной мобильности, к которым планируется отнести электросамокаты, сегвеи моноколёса, а также коньки, скейтборды, роликовые коньки и др. Предполагается, что ребёнок до семи лет сможет кататься на таком альтернативном транспорте по тротуарам, пешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, но обязательно в сопровождении взрослых. Детям в возрасте от 7 до 14 лет можно ездить там же, и при этом одним. Подросткам старше 14-ти разрешат пользоваться велосипедными зонами, велополосами и тротуарами, а в случае, если таковых не имеется – правым краем проезжей части или же обочиной улицы (важным условием является наличие у СИМ тормозов, фонаря и катафотов).

Кроме того, если движение идёт совместно с пешеходами, то нельзя разгоняться быстрее 20 км/ч (как им следить за скоростью, по-прежнему не ясно). Также в правилах пропишут запрет на «управление» электросамокатом, сегвеем и скейтбордом в нетрезвом состоянии.

По данным издания, в ГИБДД не согласились с частью предложений Минтранса. В частности, в МВД предлагают тех, кто использует коньки, скейты и т.д. (то, для чего нужна «мускульная сила человека») по-прежнему относить к пешеходам и регулировать их движение согласно «пешеходным» нормам.

