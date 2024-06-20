Новый Arsenal, но не от Aurus: компания Rezvani Motors выкатила очередной броневик

Rezvani Arsenal сделан на базе актуального рамного внедорожника Cadillac Escalade пятого поколения, но имеет сильно переделанный кузов и массу фирменных шпионских штучек в списке опций, вплоть до бронирования уровня B6.

Вообще-то в модельной линейке американской компании Rezvani Motors уже есть брутальный внедорожник на базе «пятого» Cadillac Escalade, он дебютировал в 2022 году и называется Vengeance, но его дизайн оказался, скажем так, слишком экстремальным, клиенты попросили Ферриса Резвани сделать аналогичный броневичок в более элегантном кузове — так появился Arsenal.

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Arsenal действительно выглядит менее монструозно, чем Vengeance, хотя в театр и на коктейльную вечеринку на таком всё равно не поедешь — можно людей напугать, но в целом да, получилось менее страшно. Вдобавок из-за меньшего количества наплывов на кузове Arsenal в «базе» дешевле, чем Vengeance — от 225 000 долларов и от 285 000 долларов соответственно.



За 225 000 долларов Rezvani Arsenal представляет собой просто перекроенный короткобазный Cadillac Escalade со стоковым 6,2-литровым бензиновым атмосферным V8 (426 л.с., 623 Нм) и 35-дюймовыми «зубастыми» шинами на 22-дюймовых колёсах, а самый смак кроется в опциях.

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Самые крутые опции — пакетные. Например, стандартный Military Package за 98 000 долларов включает бронирование кузова уровня В4 с защитой от взрывов, усиленную подвеску, шины Run Flat (не боятся проколов), мощный стальной передний бампер (годится для тарана), дымовую завесу и ослепляющие фары на случай ухода от погони, систему распыления перцового газа, сирену и стробоскопы, переговорное устройство, ночной тепловизор, защиту от электромагнитного импульса в случае атомного взрыва, электромагнитные дверные замки, щедро упакованную аптечку с набором для предотвращения гипотермии, бронежилеты, каски и противогазы для всего экипажа.



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Military Package за 145 000 долларов имеет тот же набор оборудования, что пакет за 98 000 долларов, но уровень защиты повышен до B6, то есть автомобиль способен выдержать выстрелы из автомата Калашникова и штурмовой винтовки AR-15. Rezvani использует композитную броню, которая весит в три раза меньше стальной, и утверждает, что это уникальное предложение на гражданском рынке — мол, композитной защиты уровня B6 больше ни у кого нет.



Ещё одна дорогостоящая опция — Executive Seating за 125 000 долларов, с ней внедорожник превращается в лимузин с перегородкой между водительской и пассажирской частями салона. В пассажирской части устанавливаются два роскошных VIP-кресла с массой регулировок, массажёрами, подогревом, вентиляцией и подпорками для ног. В пакет, кроме того, входят бар, кинотеатр, потолок с искусственными звёздами и другие удобства.

Также за 125 000 долларов вместо стандартного атмосферного 6,2-литрового атмосферного V8 можно получить компрессорный того же объёма, форсированный до 821 л.с. и 1044 Нм. К нему, очевидно, надо прикупить более мощные дисковые тормоза с 6-поршневыми суппортами за 6500 долларов и спортивную систему выхлопа за 4500 долларов.



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Лебёдка в переднем бампере обойдётся в 4500 долларов, светодиодная «люстра» на крыше — 2750 долларов, оружейный отсек — 4500 долларов, бортовой сейф —1000 долларов, портативная солнечная панель — 2500 долларов. Итого на «полном фарше» Rezvani Arsenal будет стоить не менее 650 000 долларов. За отдельную плату компания Rezvani Motors готова снабдить машину нестандартными опциями.

