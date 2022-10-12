Rezvani Vengeance: брутальный внедорожник в армейском стиле на базе Cadillac Escalade

Основанная девять лет назад предпринимателем Феррисом Резвани компания Rezvani Motors начинала со спорткаров, но затем переключилась на брутальные внедорожники с довольно-таки монструозным дизайном, который, похоже, имеет успех у публики. В актуальной линейке Rezvani уже есть среднеразмерный внедорожник Tank на базе Jeep Wrangler и пикап Hercules 6x6 на базе Jeep Gladiator, а на этой неделе к ним присоединился большой внедорожник Vengeance (название переводится как «месть» или «возмездие») на базе Cadillac Escalade пятого поколения.

Vengeance скроен по тому же рецепту, что Tank и Hercules 6x6: кузов получил полностью уникальный наружный дизайн в духе броневика из научно-фантастического фильма. Толстенные стойки кузова и выпуклые поверхности радикально уменьшили площадь остекления и ухудшили обзорность, багажная дверь с электроприводом и вовсе лишена стекла. Дополняют образ массивные угловатые бамперы, широченные колёса на «зубастых» 35-дюймовых шинах и дополнительная светотехника на крыше и капоте.



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Интерьер остался стандартным и кажется слишком элегантным на фоне брутального экстерьера, возможна 7- либо 8-местная конфигурация. На фотографиях показан базовый 7-местный вариант с двумя раздельными креслами во втором ряду. Трёхместный диван во втором ряду обойдётся в дополнительные 1500 долларов. За 125 000 долларов предлагаются два роскошных VIP-кресла во втором ряду с массой регулировок, массажёрами, подогревом, вентиляцией, подпорками для ног, баром, кинотеатром, потолком с искусственными звёздами и прочими кичевыми атрибутами.



Базовая версия Rezvani Vengeance стоит 249 000 долларов, она оснащается стандартным 6,2-литровым бензиновым атмосферным V8 (426 л.с., 623 Нм) в паре с 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». За доплату в 3500 долларов предлагается 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый турбодизель (281 л.с., 623 Нм). Ну а те, кому требуется недюжинная динамика, могут за доплату в 85 000 долларов заказать компрессорный 6,2-литровый бензиновый V8 от «заряженного» Escalade-V (691 л.с., 885 Нм).



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Ещё одна неизбежная для такой машины опция — это Military Package за 95 000 долларов, в него входят бронированный кузов с защитой от взрывов, усиленная подвеска, шины Run Flat (не боятся проколов), дымовая завеса и ослепляющие фары на случай ухода от погони, система распыления перцового газа, сирена и наружный громкоговоритель, ночной тепловизор, защита от электромагнитного импульса в случае атомного взрыва, электромагнитные дверные замки, щедро упакованная аптечка, бронежилеты, каски и противогазы для всего экипажа.



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За дополнительную плату предлагаются также фаркоп и лебёдка, продвинутая система ночного видения, бойницы, бортовой сейф, солнечные панели с аккумулятором, спортивная выхлопная система и многое другое. На «полном фарше» Rezvani Vengeance будет стоить свыше 600 000 долларов. Для оформления заявки компания прости депозит в размере 1500 долларов.

