Новинки ×
  • Rezvani Vengeance: брутальный внедорожник в армейском стиле на базе Cadillac Escalade

Rezvani Vengeance: брутальный внедорожник в армейском стиле на базе Cadillac Escalade

12.10.2022 569 0 2

Компания Rezvani Motors из американского штата Калифорния пополнила свою модельную линейку новым трёхрядным внедорожником Vengeance. За основу взят Cadillac Escalade последнего поколения, дизайн кузова полностью изменён, предлагается большое количество уникальных опций.

 

Основанная девять лет назад предпринимателем Феррисом Резвани компания Rezvani Motors начинала со спорткаров, но затем переключилась на брутальные внедорожники с довольно-таки монструозным дизайном, который, похоже, имеет успех у публики. В актуальной линейке Rezvani уже есть среднеразмерный внедорожник Tank на базе Jeep Wrangler и пикап Hercules 6x6 на базе Jeep Gladiator, а на этой неделе к ним присоединился большой внедорожник Vengeance (название переводится как «месть» или «возмездие») на базе Cadillac Escalade пятого поколения.

Vengeance скроен по тому же рецепту, что Tank и Hercules 6x6: кузов получил полностью уникальный наружный дизайн в духе броневика из научно-фантастического фильма. Толстенные стойки кузова и выпуклые поверхности радикально уменьшили площадь остекления и ухудшили обзорность, багажная дверь с электроприводом и вовсе лишена стекла. Дополняют образ массивные угловатые бамперы, широченные колёса на «зубастых» 35-дюймовых шинах и дополнительная светотехника на крыше и капоте.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Интерьер остался стандартным и кажется слишком элегантным на фоне брутального экстерьера, возможна 7- либо 8-местная конфигурация. На фотографиях показан базовый 7-местный вариант с двумя раздельными креслами во втором ряду. Трёхместный диван во втором ряду обойдётся в дополнительные 1500 долларов. За 125 000 долларов предлагаются два роскошных VIP-кресла во втором ряду с массой регулировок, массажёрами, подогревом, вентиляцией, подпорками для ног, баром, кинотеатром, потолком с искусственными звёздами и прочими кичевыми атрибутами.

Базовая версия Rezvani Vengeance стоит 249 000 долларов, она оснащается стандартным 6,2-литровым бензиновым атмосферным V8 (426 л.с., 623 Нм) в паре с 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». За доплату в 3500 долларов предлагается 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый турбодизель (281 л.с., 623 Нм). Ну а те, кому требуется недюжинная динамика, могут за доплату в 85 000 долларов заказать компрессорный 6,2-литровый бензиновый V8 от «заряженного» Escalade-V (691 л.с., 885 Нм).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Ещё одна неизбежная для такой машины опция — это Military Package за 95 000 долларов, в него входят бронированный кузов с защитой от взрывов, усиленная подвеска, шины Run Flat (не боятся проколов), дымовая завеса и ослепляющие фары на случай ухода от погони, система распыления перцового газа, сирена и наружный громкоговоритель, ночной тепловизор, защита от электромагнитного импульса в случае атомного взрыва, электромагнитные дверные замки, щедро упакованная аптечка, бронежилеты, каски и противогазы для всего экипажа.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

За дополнительную плату предлагаются также фаркоп и лебёдка, продвинутая система ночного видения, бойницы, бортовой сейф, солнечные панели с аккумулятором, спортивная выхлопная система и многое другое. На «полном фарше» Rezvani Vengeance будет стоить свыше 600 000 долларов. Для оформления заявки компания прости депозит в размере 1500 долларов.

внедорожник США новинки Rezvani Rezvani Vengeance

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Изменения в ПДД для электросамокатов от 6 октября 2022: что изменилось и когда вступает в силу Недавно мы рассказывали о том, какие требования есть в действующих ПДД для тех, кто ездит на электросамокатах, и отмечали несовершенство законодательства. Ведь водители большинства мощных э... 310 1 0 12.10.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Toyota Fortuner II «Безупречный автомобиль», «феноменальная проходимость», «подвеска трясучая, руль жесткий, двигатель внутри мычит, как бизон», «огромные просчеты в плане комфорта», «комфортный красавец», «оч... 3866 2 1 09.10.2022
Статьи / Практика Зри в шкворень: что такое шкворневая подвеска, как ее обслуживать и зачем шприцевать Слово «шкворень» сегодня кому-то кажется таким же архаизмом, как «зипун», «ендова» и «батог». На самом деле это не так: шкворни еще не покинули нас, и вполне вероятно, что некоторым придется... 1476 7 0 07.10.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 13115 7 169 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 11455 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 8380 25 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings