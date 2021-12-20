Новый Caddy марки Volkswagen Коммерческие автомобили получил высшую оценку в краш-тесте Euro NCAP

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Оценка Euro NCAP, присужденная пятому поколению семейных минивэнов Volkswagen Caddy, является высшей из возможных. Требования для успешного прохождения краш-тестов со временем становятся все жестче и масштабнее.



Бестселлер Caddy пятого поколения общим тиражом более трех миллионов экземпляров впервые получил пять звезд за прохождение краш-тестов, став, таким образом, одним из легковых автомобилей с самым высоким рейтингом безопасности. Несмотря на ужесточения требований к прохождению испытаний, пассажирскому Caddy удалось продемонстрировать повышенный уровень безопасности по сравнению с предыдущей моделью. Кроме того, Caddy значительно повысил планку для всех своих конкурентов в сегменте небольших универсалов повышенной вместимости A-класса.

Согласно подробному отчету об испытаниях Euro NCAP, рейтинг системы безопасности взрослых пассажиров в новом Caddy составил 84%, а рейтинг защиты пассажиров-детей достиг 82%. Новый Caddy также был удостоен высоких баллов за наличие ряда систем безопасности, что сыграло важную роль в присуждении автомобилю максимальных пяти звезд. Новые опции в области пассивной безопасности, например, подушки безопасности для защиты головы на всех рядах сидений (независимо от того, сколько мест в автомобиле – два, пять или семь) и защита водителя и пассажира в случае бокового удара помогли Caddy получить максимальный балл Euro NCAP. В случае аварии система защиты надувает подушку безопасности между водителем и пассажиром на переднем сидении. Кроме того, благодаря беспроводной передаче данных функция предупреждения пассажиров о необходимости пристегнуть ремни безопасности стала доступна даже для Caddy со съемными сидениями.