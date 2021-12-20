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  • Новый Caddy марки Volkswagen Коммерческие автомобили получил высшую оценку в краш-тесте Euro NCAP

Новый Caddy марки Volkswagen Коммерческие автомобили получил высшую оценку в краш-тесте Euro NCAP

20.12.2021 175 0 0

Volkswagen Caddy получил пять звезд за прохождение последней серии краш-тестов Euro NCAP. Результаты тестов показали, что новый Caddy не только стал более безопасным, но еще и одним из самых популярных в настоящее время легковых автомобилей, которые отлично ведут себя при различных сценариях аварий.

 
    Партнерский материал

Оценка Euro NCAP, присужденная пятому поколению семейных минивэнов Volkswagen Caddy, является высшей из возможных. Требования для успешного прохождения краш-тестов со временем становятся все жестче и масштабнее.

Бестселлер Caddy пятого поколения общим тиражом более трех миллионов экземпляров впервые получил пять звезд за прохождение краш-тестов, став, таким образом, одним из легковых автомобилей с самым высоким рейтингом безопасности. Несмотря на ужесточения требований к прохождению испытаний, пассажирскому Caddy удалось продемонстрировать повышенный уровень безопасности по сравнению с предыдущей моделью. Кроме того, Caddy значительно повысил планку для всех своих конкурентов в сегменте небольших универсалов повышенной вместимости A-класса.

Согласно подробному отчету об испытаниях Euro NCAP, рейтинг системы безопасности взрослых пассажиров в новом Caddy составил 84%, а рейтинг защиты пассажиров-детей достиг 82%. Новый Caddy также был удостоен высоких баллов за наличие ряда систем безопасности, что сыграло важную роль в присуждении автомобилю максимальных пяти звезд. Новые опции в области пассивной безопасности, например, подушки безопасности для защиты головы на всех рядах сидений (независимо от того, сколько мест в автомобиле – два, пять или семь) и защита водителя и пассажира в случае бокового удара помогли Caddy получить максимальный балл Euro NCAP. В случае аварии система защиты надувает подушку безопасности между водителем и пассажиром на переднем сидении. Кроме того, благодаря беспроводной передаче данных функция предупреждения пассажиров о необходимости пристегнуть ремни безопасности стала доступна даже для Caddy со съемными сидениями.

Новый многофункциональный Volkswagen Caddy сконструирован на основе модульной платформы MQB с поперечным расположением двигателя, которая также используется в модели Golf. Таким образом, в Caddy было внедрено множество новых технологий, благодаря чему он стал практичнее, удобнее и безопаснее.

В этом месяце консорциум Euro NCAP, состоящий из представителей министерств транспорта, автомобильных клубов, страховых ассоциаций и исследовательских институтов из европейских стран, опубликовал результаты серии испытаний, в ходе которых проверялась безопасность новых моделей пассажирских автомобилей. Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с более подробной информацией о результатах Caddy в тестах Euro NCAP: Official VW Caddy safety ranking 2021.

Прямая ссылка на информацию о новом пассажирском Caddy в пассажирской версии и версии Kombi (материалы, технические данные, цены).

Вся информация, изображения, музыка и видео для Caddy от Volkswagen Коммерческие автомобили.

Ссылка на конфигуратор Volkswagen Коммерческие автомобили.

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