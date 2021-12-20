Новый Caddy марки Volkswagen Коммерческие автомобили получил высшую оценку в краш-тесте Euro NCAP

Оценка Euro NCAP, присужденная пятому поколению семейных минивэнов Volkswagen Caddy, является высшей из возможных. Требования для успешного прохождения краш-тестов со временем становятся все жестче и масштабнее.
Согласно подробному отчету об испытаниях Euro NCAP, рейтинг системы безопасности взрослых пассажиров в новом Caddy составил 84%, а рейтинг защиты пассажиров-детей достиг 82%. Новый Caddy также был удостоен высоких баллов за наличие ряда систем безопасности, что сыграло важную роль в присуждении автомобилю максимальных пяти звезд. Новые опции в области пассивной безопасности, например, подушки безопасности для защиты головы на всех рядах сидений (независимо от того, сколько мест в автомобиле – два, пять или семь) и защита водителя и пассажира в случае бокового удара помогли Caddy получить максимальный балл Euro NCAP. В случае аварии система защиты надувает подушку безопасности между водителем и пассажиром на переднем сидении. Кроме того, благодаря беспроводной передаче данных функция предупреждения пассажиров о необходимости пристегнуть ремни безопасности стала доступна даже для Caddy со съемными сидениями.
Новый многофункциональный Volkswagen Caddy сконструирован на основе модульной платформы MQB с поперечным расположением двигателя, которая также используется в модели Golf. Таким образом, в Caddy было внедрено множество новых технологий, благодаря чему он стал практичнее, удобнее и безопаснее.
В этом месяце консорциум Euro NCAP, состоящий из представителей министерств транспорта, автомобильных клубов, страховых ассоциаций и исследовательских институтов из европейских стран, опубликовал результаты серии испытаний, в ходе которых проверялась безопасность новых моделей пассажирских автомобилей. Перейдите по ссылке, чтобы ознакомиться с более подробной информацией о результатах Caddy в тестах Euro NCAP: Official VW Caddy safety ranking 2021.
Прямая ссылка на информацию о новом пассажирском Caddy в пассажирской версии и версии Kombi (материалы, технические данные, цены).
Вся информация, изображения, музыка и видео для Caddy от Volkswagen Коммерческие автомобили.
Ссылка на конфигуратор Volkswagen Коммерческие автомобили.
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