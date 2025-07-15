Новый Changan Uni-V с топовым мотором предложен по привлекательной цене

Модернизированную пятидверку Changan Uni-V впервые анонсировали в июне. Затем были опубликованы дополнительные фирменные фото и множество промороликов. Ну а сегодня в Китае наконец открыли прием предзаказов, вдобавок компания поделилась кое-какими свежими подробностями об оснащении. Правда, сейчас названа стартовая цена только одной версии. К цене вернемся позже, а пока напомним об изменениях Uni-V.

Сам Changan считает такой лифтбек моделью следующего, уже третьего по счету поколения. Хотя на самом деле это лишь второй рестайлинг Uni-V, который в строю с 2021 года: предыдущую модернизацию на родине провели в 2024-м – очевидно, ту пятидверку фирма и причислила ко второй генерации.

Нынешний рестайлинг принес Changan Uni-V новые бамперы, вместо безрамочной радиаторной решетки теперь глухая панель (решетку перенесли в нижнюю часть бампера). Фары и задние фонари сохранили свою форму, но у оптики другая светодиодная начинка. Кроме того, лифтбек перешел с выдвижных на утопленные ручки дверей. Changan все так же пиарит «оспортивленную» версию, ее особенности – более внушительный обвес с оранжевыми вставками, рыжие же тормозные суппорты, 19-дюймовые диски, круглые сдвоенные патрубки выпускной системы и выдвижной спойлер.

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Салон полностью новый. Тут другие передняя панель, руль, карты дверей, центральный тоннель и селектор коробки. Changan Uni-V достался единый приборный экран (10,25 дюйма) без козырька (у дореформенной модели – несколько пристыкованных друг к другу дисплеев), плюс приборка расположена ближе к водителю, тогда как у предшественника она придвинута почти вплотную к лобовому стеклу. Лифтбек также получил новую мультимедийную систему с планшетом диагональю 14,6 дюйма. Электроника – с искусственным интеллектом. В списке оборудования еще заявлены атмосферная подсветка, аудиосистема с 18 динамиками, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, подогрев и вентиляция водительского кресла.

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Как и прежде, в Китае Changan Uni-V доступен с двумя бензиновыми турбочетверками, но их модернизировали. В итоге, отдача базового турбомотора 1.5 выросла со 188 до 192 л.с., топовый 2.0T теперь выдает 245 л.с. (было 233 л.с.). Младший двигатель все так же сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а старшему положен классический восьмиступенчатый автомат Aisin. Привод только передний.

Changan Uni-V для Китая после прошлогоднего рестайлинга 1 / 3 Changan Uni-V для Китая после прошлогоднего рестайлинга 2 / 3 Changan Uni-V для Китая после прошлогоднего рестайлинга 3 / 3

На данный момент объявлена предварительная цена обновленного Uni-V с 2.0T и 8АТ, и она весьма привлекательная – 114 900 юаней (около 1,25 млн рублей по актуальному курсу). Для сравнения, лифтбек с прошлогодним дизайном и 1.5T стоит от 108 900 юаней (1,18 млн рублей), а модель с дореформенным 2.0T и вовсе до сих пор представлена в старом кузове, ее цена – 139 900 юаней (1,5 млн рублей). Полный и точный прайс-лист свежего Changan Uni-V появится в августе, тогда же стартуют продажи.

Что же касается российского рынка, то до нас пока так и не добрался лифтбек после предыдущего рестайлинга. Среди официально анонсированных для РФ новинок компании Changan и ее суббрендов модернизированный Uni-V тоже не был заявлен.