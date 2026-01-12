Новый Chevrolet Damas предложен с двумя моторами на выбор

Компания UzAuto Motors рассекретила Damas новой генерации. Как и ожидалось, в Узбекистане в качестве следующего фургончика позиционируют модель Шеви на базе «китайца», которая уже давно присутствует в странах Латинской Америки.

О том, что в Узбекистане появится новый Chevrolet Damas, автопроизводитель UzAuto объявил осенью прошлого года. Но фотографии модели тогда не опубликовали, подробностей тоже не было. Теперь же компания UzAuto Motors раскрыла свою новинку. Уже озвучены рекомендованные цены, хотя «живые» продажи следующего Damas стартуют чуть позже. При этом прежний микровэн, который ведет свою историю еще от Daewoo начала 1990-х, остается на конвейере узбекского предприятия.

Новый Chevrolet Damas

Как и предполагали местные профильные СМИ, в качестве следующего Damas в Узбекистане позиционируют модель, которая в странах Латинской Америки доступна под именем Chevrolet N400 или Chevrolet Tornado. И это не оригинальная разработка концерна General Motors: галстук-бабочку получил «китаец» Wuling Hongguang V.

Новый Chevrolet Damas

Новый Chevrolet Damas представлен в двух модификациях – грузовой Max и чисто пассажирской Move. Последняя вмещает семь человек. Длина свежего Damas равна 4425 мм, колесная база – 2850 мм. Показатели предыдущей модели – 3485 и всего 1840 мм. У пассажирской версии нового поколения вдобавок имеется багажный отсек за третьим рядом кресел (496 л).

Новый Chevrolet Damas

Свежие фургон и компактвэн доступны с двумя бензиновыми атмосферниками на выбор – объемом 1,2 или 1,5 л мощностью 81 и 103 л.с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с пятиступенчатой механикой, второму положена 6МТ. Прежний Damas оснащается карбюраторным движком объемом 0,8 л (38 л.с.) и 5МТ.

Новый Chevrolet Damas

Для новой модели заявлены: электроусилитель руля, тканевая обивка, кондиционер (однозонный в версии Max и двухзонный в исполнении Move), две подушки безопасности, ABS и EBD, система стабилизации и штатная сигнализация.

Прежний Chevrolet Damas

Цена фургона Chevrolet Damas Max новой генерации начинается с отметки 134 439 000 сумов (около 875 000 рублей по текущему курсу), компактвэн Damas Move стоит от 139 675 000 сумов (909 000 рублей). Предыдущий Damas сегодня стоит от 93 156 000 сумов (607 000 рублей).