На прошлой неделе в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии тестовых образцов новой немецкой модели, благодаря которым у нас есть возможность составить первое представление о её внешности.

Немецкая компания, как и многие другие, идёт по пути электрификации своего модельного ряда. Он уже включает в себя несколько кроссоверов, а также относительно крупные седаны EQE и EQS. В ближайшем будущем дебютируют более компактные легковые модели на электрической тяге: в следующем году ожидается премьера электрического CLA, который станет серийной версией одноимённого концепта, продемонстрированного в сентябре этого года. А чуть позже компанию ему составит и герой этой статьи — электрическая «цэшка», в соответствии с актуальной системой наименований она может получить имя EQC.

Рендер нового электрического С-класса

Пока у нас в распоряжении лишь самые первые фотографии, сделанные на большом расстоянии, сами же образцы скрыты под достаточно толстым слоем камуфляжа. Однако уже можно заметить, что пропорции электрического С-класса отличаются от старших седанов: новинка получит чуть более традиционную форму кузова за счёт более длинного капота и не столь сильно смещённого вперёд салона. Спереди могут появиться новые по форме фары, перекликающиеся с концептом Vision EQXX, показанном в самом начале прошлого года. Форма бокового остекления схожа с седанами EQE и EQS, e них же могут быть позаимствованы выдвижные дверные ручки. Что же касается задней части, то здесь пока не видно существенных различий от других электромобилей компании. Скорее всего, новинка получит схожие по форме фонари, объединённые светодиодной полосой.

Рендер нового электрического С-класса

Новый седан будет построен на платформе MB.EA, предназначенной для среднеразмерных и полноразмерных электромобилей компании. Среди потенциальных конкурентов — лифтбек BMW i4, дебютировавший в 2021 году, и грядущий седан Neue Klasse от того же производителя, который планируют показать в 2025 году. Тогда же, кстати, ожидается и премьера электрического С-класса.

Mercedes-Benz EQE 1 / 3 Mercedes-Benz EQE 2 / 3 Mercedes-Benz EQE 3 / 3

Между тем, в начале месяца немецкая компания продемонстрировала «заряженное» купе Mercedes-AMG CLE 53 с рядным 6-цилиндровым мотором.