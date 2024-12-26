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Новый Ford Ranger Super Duty: первые изображения

26.12.2024 109 0 0

В конце прошлого месяца компания Ford официально анонсировала самую грузоподъёмную версию своего среднеразмерного пикапа Ranger, которая получит традиционную для Форда приставку Super Duty. Мы решили представить, как она будет выглядеть.

Модель Ranger ведёт свою историю с 1982 года, именно тогда началось производство первого поколения пикапа. Изначально он был компактным и проектировался с учётом максимальной экономичности, в последних же поколениях он стал среднеразмерным. Нынешняя генерация дебютировала в конце 2021 года, за три года на рынке она получила немало разных версий, а в прошлом месяце было заявлено о создании ещё одной – на этот раз самой тяжёлой с приставкой Super Duty.

Рендеры Ford Ranger Super Duty с грузовой платформой
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Рендеры Ford Ranger Super Duty с грузовой платформой
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На дороги уже выехали прототипы будущей новинки, и пока они представляют собой стандартный пикап с бортовой платформой. Мы сделали рендеры такого варианта, у него также новая решётка, усиленный передний бампер, более крупные зеркала, новые диски и расширители передних арок. Однако есть вероятность, что Ranger Super Duty получит и более интересную версию с традиционной для подобных моделей Ford двускатной ошиновкой задней оси. Это позволит существенно увеличить грузоподъёмность пикапа, что и является основной целью создания этой версии. Помимо четырёх задних колёс, изображённый на рендерах Ranger получил новые передние колёсные диски, существенно увеличенный кузов с расширенным задними арками, ещё более массивные зеркала и дополнительные габаритные огни на крыше.

Рендеры Ford Ranger Super Duty с двускатными задними колёсами
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Рендеры Ford Ranger Super Duty с двускатными задними колёсами
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Новая версия пикапа разрабатывается в австралийском подразделении компании Ford, что неудивительно, ведь Австралия – один из основных рынков Ranger, при этом предлагаться новинка будет и в других странах. Заявленная грузоподъёмность для Super Duty составляет 4,5 тонны, что на тонну больше, чем у стандартного Ranger. Информация о силовых агрегатах пока не подтверждена, однако ожидается, что новинка будет оснащаться битурбированным V6 3.0 от версии Raptor, на последней двигатель развивает 397 л.с. и 583 Нм крутящего момента. Также есть вероятность установки более объёмного 3,5-литрового мотора от старшего пикапа F-150.

Стандартный Ford Ranger
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Стандартный Ford Ranger
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Стандартный Ford Ranger
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Дебют нового Ranger Super Duty ожидается в 2026 году. Между тем ранее в этом месяце мы выясняли, стоит ли покупать кроссовер Ford Kuga второго поколения с пробегом.

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