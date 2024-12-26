Модель Ranger ведёт свою историю с 1982 года, именно тогда началось производство первого поколения пикапа. Изначально он был компактным и проектировался с учётом максимальной экономичности, в последних же поколениях он стал среднеразмерным. Нынешняя генерация дебютировала в конце 2021 года, за три года на рынке она получила немало разных версий, а в прошлом месяце было заявлено о создании ещё одной – на этот раз самой тяжёлой с приставкой Super Duty.
На дороги уже выехали прототипы будущей новинки, и пока они представляют собой стандартный пикап с бортовой платформой. Мы сделали рендеры такого варианта, у него также новая решётка, усиленный передний бампер, более крупные зеркала, новые диски и расширители передних арок. Однако есть вероятность, что Ranger Super Duty получит и более интересную версию с традиционной для подобных моделей Ford двускатной ошиновкой задней оси. Это позволит существенно увеличить грузоподъёмность пикапа, что и является основной целью создания этой версии. Помимо четырёх задних колёс, изображённый на рендерах Ranger получил новые передние колёсные диски, существенно увеличенный кузов с расширенным задними арками, ещё более массивные зеркала и дополнительные габаритные огни на крыше.
Новая версия пикапа разрабатывается в австралийском подразделении компании Ford, что неудивительно, ведь Австралия – один из основных рынков Ranger, при этом предлагаться новинка будет и в других странах. Заявленная грузоподъёмность для Super Duty составляет 4,5 тонны, что на тонну больше, чем у стандартного Ranger. Информация о силовых агрегатах пока не подтверждена, однако ожидается, что новинка будет оснащаться битурбированным V6 3.0 от версии Raptor, на последней двигатель развивает 397 л.с. и 583 Нм крутящего момента. Также есть вероятность установки более объёмного 3,5-литрового мотора от старшего пикапа F-150.
Дебют нового Ranger Super Duty ожидается в 2026 году. Между тем ранее в этом месяце мы выясняли, стоит ли покупать кроссовер Ford Kuga второго поколения с пробегом.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться