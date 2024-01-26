Новый Geely Atlas стартует в России: более мощный мотор и богатые комплектации

На нашем рынке кроссовер второго поколения доступен с турбочетверкой 2.0, тогда как предшественник оснащается трехцилиндровым полуторалитровым турбодвигателем. Свежий SUV предложен в трех версиях.

Предназначенный для России новый паркетник Geely Atlas официально анонсировали в конце прошлого года, неделю назад были раскрыты характеристики и цены. Теперь же пятидверка стала доступна для покупки во всех дилерских центрах марки. Напомним, у нас такой Атлас позиционируют в качестве второго поколения, в Китае кросс тоже считается следующей генерацией (там он зовется Boyue L). А вот в странах Ближнего Востока, например, паркетник объявлен отдельной совершенно новой моделью с именем Starray.

«Второй» Geely Atlas построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит Geely), тогда как в основе предшественника лежит собственная «тележка» Geely NL. Как и прежде, сзади – независимая подвеска. Длина новинки равна 4670 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2777 мм. Для сравнения, габариты нашего предыдущего Geely Atlas Pro (приставка Pro появилась после рестайлинга): 4544/1831/1713 мм, расстояние между осями – 2670 мм. Дорожный просвет нового Атласа – 215 мм против 171 мм у кросса первого поколения.



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На российском рынке свежий SUV сейчас представлен с бензиновой турбочетверкой 2.0, которая выдает 200 л.с. и 325 Нм. Двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями, привод только передний. В Китае и Казахстане для модели еще предусмотрен младший четырехцилиндровый турбомотор 1.5 (174 или 181 л.с., в зависимости от рынка) – не исключено, что впоследствии такой движок достанется и российскому кроссоверу. Предшественник же оснащается турботройкой 1.5 с отдачей 150 или 177 л.с.; у более мощной модификации есть 48-вольтовый стартер-генератор и полный привод.



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Новый Geely Atlas предложен в трех богатых комплектациях. Уже в базовой версии Luxury имеются светодиодная оптика, 19-дюймовые колеса, обогрев форсунок стеклоомывателя и лобового стекла, датчики света и дождя, панорамная крыша с люком, подогрев руля, передних и задних сидений, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, цифровая приборка на 10,2 дюйма, мультимедиасистема с экраном диагональю 13,2 дюйма, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, электромеханический стояночный тормоз (с функцией удержания машины на месте). Кроме того, в списке стандартного оборудования значатся шесть подушек безопасности, система выбора режима движения, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы предотвращения фронтальных столкновений, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.



В комплектации Flagship появляются проекционный дисплей, вентиляция передних сидений, аудиосистема с 11 динамиками (включая динамики в подголовнике водительского кресла), атмосферная подсветка интерьера и электропривод багажной двери. Топ-версия Flagship Sport имеет 20-дюймовые колеса, двухцветную окраску кузова, подсвеченную эмблему Geely (спереди) и дополнительные диодные «штрихи» на радиаторной решетке.



Цена Geely Atlas Luxury – 3 194 990 рублей, Atlas Flagship – 3 394 990 рублей, исполнение Flagship Sport обойдется в 3 494 990 рублей. Все цены указаны без учета акций (сэкономить получится при покупке кроссовера в кредит или по программе трейд-ин). Предыдущий Geely Atlas Pro остается в продаже, он сегодня стоит 2 763 990 — 3 393 990 рублей (тоже без учета акций).

Между тем новый Geely Atlas уже побывал на нашем тесте – материал появится в ближайшие дни.