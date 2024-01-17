Geely Atlas нового поколения для России: подробности и цены

Кроссовер второй генерации предложен с более мощным турбомотором, а вот полного привода теперь нет. Модель доступна в трех вариантах исполнения.

Состав комплектаций нового кроссовера российское подразделение Geely раскрыло в самом конце прошлого года, теперь же опубликованы все характеристики и цены. Напомним, у нас паркетник официально объявлен Атласом второго поколения, в родном Китае кросс тоже считается следующей генерацией (там он носит имя Boyue L). А вот в странах Ближнего Востока SUV позиционируют в качестве отдельной совершенно новой модели под названием Starray.

В основе «второго» Geely Atlas лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture), созданная китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит Geely), тогда как предшественник построен на собственной «тележке» Geely NL. При этом, как и прежде, сзади – независимая подвеска.

По габаритам наш свежий кроссовер совпадает с версией для КНР: длина – 4670 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2777 мм. Для сравнения, размеры российского предыдущего Geely Atlas Pro (приставку он обрел после рестайлинга): 4544/1831/1713 мм, расстояние между осями – 2670 мм. Паспортный дорожный просвет предназначенной для РФ новинки составляет 215 мм против 171 мм у модели первого поколения. Объем багажника «второго» Атласа – 650 литров (при загрузке «под потолок»), со сложенными спинками второго ряда – 1610 литров.



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В России новый кроссовер пока представлен с одним мотором – это бензиновая турбочетверка 2.0 с непосредственным впрыском, на нашей версии она выдает 200 л.с. и 325 Нм (в Китае – 218 л.с., крутящий момент тот же). Двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями, привод только передний. На родине, а также в Казахстане (там это тоже новый Atlas, но прежний Atlas Pro на казахстанском рынке звался иначе – Azkarra) для модели еще предусмотрена младшая турбочетверка 1.5 (174 или 181 л.с., в зависимости от рынка), вдобавок в КНР паркетник бывает в виде гибрида с установкой на основе полуторалитровой турботройки. Прежний же Geely Atlas Pro в РФ доступен с турботройкой 1.5 с отдачей 150 или 177 л.с.; у более мощной модификации есть 48-вольтовый стартер-генератор и полный привод. Заявлено, что свежий Атлас наберет первую «сотню» за 8,2 секунды, максимальная скорость – 205 км/ч. Показатели предшественника – 9,9 или 11 с (177/150 л.с.) и 200 км/ч.

Кроссовер предложен в трех небедных комплектациях. В начальную Luxury включены светодиодная оптика, 19-дюймовые колеса, панорамная крыша с люком, обогрев форсунок стеклоомывателя и лобового стекла, датчики света и дождя, отделка салона «экокожей», подогрев руля, передних и задних сидений, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, цифровая приборка на 10,2 дюйма, мультимедиа-система с экраном диагональю 13,2 дюйма, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, электромеханический стояночный тормоз (с функцией удержания машины на месте). За безопасность отвечают шесть «эйрбэгов», адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы предотвращения фронтальных столкновений, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков. Кроме того, в базе есть система выбора режимов движения (Комфортный, Экономичный, Спортивный, Интеллектуальный).



Версия Flagship – это еще проекционный дисплей, аудиосистема с 11 динамиками (включая динамики в подголовнике водительского кресла), вентиляция передних сидений, атмосферная подсветка интерьера и электропривод багажной двери. А топовый вариант Flagship Sport имеет 20-дюймовые колеса, двухцветную окраску кузова, подсвеченную эмблему Geely (спереди) и дополнительные диодные «штрихи» на радиаторной решетке.



Цена Geely Atlas Luxury – 3 194 990 рублей, исполнение Flagship обойдется в 3 394 990 рублей, Flagship Sport стоит 3 494 990 рублей. Все цены указаны без учета акций (можно сэкономить при покупке кроссовера в кредит или по программе трейд-ин). Прежний Geely Atlas Pro еще в строю, он по прайсу сейчас стоит 2 763 990 – 3 393 990 рублей (также без учета спецпредложений). Продажи кроссовера нового поколения стартуют в ближайшее время.