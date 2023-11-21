Всё-таки Atlas: новый кроссовер Geely стартует в Казахстане, объявлены цены

Пусть паркетник и носит знакомое россиянам имя, но в соседней стране он всё равно является отдельной совершенно новой моделью. Там кросс SUV предложен с двумя турбомоторами на выбор.

У себя на родине этот кроссовер Geely называется Boyue L, он считается вторым поколением модели, которая в России сейчас представлена как Atlas Pro. А вот в странах Ближнего Востока пятидверку позиционируют в качестве совершенно нового SUV с именем Starray. Теперь же кросс доступен к заказу в Казахстане, и там это Geely Atlas. Правда, в соседней стране речи о второй генерации не идет, ведь тот кроссовер, который нам известен под именем Atlas Pro, на казахстанском рынке продают под глобальным экспортным названием Azkarra.

Напомним, свежий SUV построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), созданной китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит Geely), тогда как в основе Azkarra/Atlas Pro лежит собственная «тележка» Geely NL. Длина новинки равна 4670 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2777 мм. Для сравнения, габариты нашего Geely Atlas Pro: 4544/1831/1713 мм, расстояние между осями – 2670 мм. Паспортный дорожный просвет кросса для Казахстана – 215 мм против 171 мм у российского актуального паркетника.



Как и в Китае, на казахстанском рынке модель доступна с бензиновыми турбомоторами 1.5 и 2.0: базовый выдает 174 л.с. и 290 Нм, второй – 218 л.с. и 325 Нм (в КНР мощность полуторалитрового движка составляет 181 л.с.). Оба сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод только передний. Китайцам еще доступен гибрид, однако у наших соседей такой версии нет. Объявлено, что Geely Atlas с 1.5T наберет первую «сотню» за 9,7 секунды, с 2.0T – за 8,2 секунды. Максимальная скорость – 190 и 215 км/ч соответственно.



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В Казахстане паркетник предложен в трех комплектациях: Comfort, Premium и Flagship. При этом турбодвижок 1.5 положен только начальной версии. Все исполнения имеют светодиодные ходовые огни, рейлинги на крыше, задний парктроник, датчик дождя, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, кожаный салон, подогрев передних сидений и рулевого колеса, виртуальную приборку (10,2 дюйма), мультимедиа-систему с вертикальным планшетом (13,2 дюйма), систему бесключевого доступа и кнопку запуска двигателя, фронтальные подушки безопасности. Самый дешевый кросс – это еще 18-дюймовые диски, однозонный климат-контроль, камера заднего вида и простой «круиз».



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Начиная с комплектации Premium появляются 19-дюймовые колеса, панорамный люк, двухзонный «климат», подогрев второго ряда, беспроводная зарядка для смартфона, боковые «эйрбэги» и шторки безопасности, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения и удержания в полосе движения. В арсенале топового кросса также значатся проекционный дисплей, кожаная обивка с перфорацией, вентиляция передних сидений, электропривод багажной двери. Кроме того, для Atlas Flagship можно заказать опциональный пакет, он включает двухцветную окраску (крыша, зеркала и окантовка окон будут выполнены в черном), 20-дюймовые диски и светящуюся эмблему Geely.



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Цена нового Geely Atlas лежит в диапазоне от 13 990 000 до 16 490 000 тенге (без учета акций), что эквивалентно примерно 2 658 000 – 3 133 000 рублей по текущему курсу. То есть в казахстанской гамме марки паркетник расположился между Azkarra/Atlas Pro (от 12 990 000 тенге или 2 468 000 рублей) и соплатформенным кросс-купе Tugella (от 18 490 000 тенге или 3 512 000 рублей).



Для России новый SUV официально пока не анонсировали. Между тем ранее в базе Росстандарта появился сертификат на модель Geely с заводским индексом FX11 – именно под таким обозначением компания изначально пиарила кроссовер в родном Китае. Не исключено, что паркетник готовится к выходу и на наш рынок, причем в РФ его тоже могут позиционировать как отдельную новую модель, а не как «второй» Atlas: еще в начале года Джили зарегистрировала в России торговое наименование Starray.