На этой неделе в Сети появились первые шпионские фотографии тестового образца нового гиперкара итальянского автопроизводителя, благодаря которым у нас есть возможность составить представление о внешнем виде будущей новинки.

Компания Ferrari с периодичностью примерно раз в 10 лет выпускает гиперкары ограниченным тиражом. Последним из них является LaFerrari, ставший также первым серийным гибридным автомобилем марки. Он был представлен в 2013 году, а тираж составил 499 экземпляров. Предшественниками этой модели являются Ferrari Enzo (премьера состоялась в 2002 году, выпущено 400 автомобилей) и F50 (1995 год, 349 экземпляров). Сейчас же компания выпустила на тесты новый гиперкар, шпионские фотографии которого позволяют составить первое представление о его дизайне.

Рендер нового гиперкара Ferrari

Разумеется, первые тестовые образцы в значительной степени скрыты камуфляжем и временными кузовными элементами, однако уже видны общие пропорции новинки. Гиперкар получит приземистый широкий кузов, относительно длинный задний свес и округлую кабину. Подобно предшественникам, его двери будут открываться вверх с частью крыши. Вполне вероятно, запечатлённый фотошпионами экземпляр уже оснащён готовой передней оптикой оригинальной формы. Задние же фонари пока взяты от модели SF90, поэтому мы изобразили один из возможных вариантов оформления задней оптики. Одним из самых ярких элементов гиперкара является огромное антикрыло, которое имеет оригинальную форму и выглядит вполне серийным.

Рендер нового гиперкара Ferrari

Все последние гиперкары Ferrari оснащались моторами V12, однако новая модель может получить мотор с вдвое меньшим количеством цилиндров. Кстати, подобным двигателем оснащён спортпрототип Ferrari 499P и его серийная версия за 5,1 млн евро : силовая установка состоит из 3,0-литрового наддувного бензинового двигателя V6, который состыкован с гоночной 7-ступенчатой секвентальной коробкой передач и вращает задние колёса, а за привод передних отвечает электромотор, он же при торможениях работает в режиме генератора и подпитывает тяговую батарею. Совокупная мощность составляет 707 л.с., однако при нажатии кнопки Push to Pass на рулевом колесе мощность в течение семи секунд увеличивается до 870 л.с. Разумеется, в новом серийном гиперкаре эти показатели должны быть выше, учитывая, что мощность силовой установки LaFerrari составляет 963 л. с. и более 900 Нм.

LaFerrari 1 / 4 LaFerrari 2 / 4 Ferrari Enzo 3 / 4 Ferrari Enzo 4 / 4

Премьера новинки ожидается в следующем году, предполагаемый тираж составляет 599 экземпляров в кузове купе и 199 родстеров.

Напомним, в прошлом месяце Ferrari показала уникальный родстер SP-8.