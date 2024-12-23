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Новый глобальный бренд Firefly от Nio: умнее, чем Mini, и компактнее, чем smart

23.12.2024 54 0 0

Китайская компания Nio в минувшие выходные официально запустила новый бренд Firefly для небольших дизайнерских автомобилей. Дебютной моделью будет субкомпактный, но при этом очень практичный 5-дверный хэтчбек с двумя багажниками и необычной оптикой.

У основанной десять лет назад предпринимателем Уильямом Ли компании Nio пока никак не получается стать прибыльной: её чистый убыток по итогам третьего квартала 2024 года составил 721 млн долларов США, что на 11% больше чистого убытка в третьем квартале 2023 года. Тем не менее Уильям Ли продолжает масштабировать бизнес и тратить на это значительные средства.

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Представленный 21 декабря бренд Firefly — это третий по счёту бренд компании после материнского Nio и запущенного в прошлом году бренда Onvo. Все бренды позиционируются как премиальные, но непосредственно Nio выпускает самые дорогие модели, Onvo чуть попроще и подешевле, а модели Firefly будут самыми компактными и доступными, но при этом отнюдь не бюджетными: Firefly позиционируется как конкурент маркам Mini и smart. Вынесенную в заголовок характеристику Firefly — «умнее, чем Mini, и компактнее, чем smart» — придумал лично Уильям Ли.

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Изначально бренд Firefly (название переводится с английского на русский как «светлячок») создавался с прицелом на Европу и именно здесь должен был дебютировать, но из-за введённых недавно в Евросоюзе повышенных пошлин на китайские электромобили планы изменились: сначала, а именно – в апреле 2025 года, дебютная модель Firefly поступит в продажу в Китае и только в конце весны либо в начале лета выйдет на европейский рынок. Автомобили Firefly также будут продаваться в некоторых странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии — в общем, теперь это глобальный, а не сугубо европейский бренд.

Дизайн первой модели Firefly, субкомпактного хэтчбека, разработал американец Крис Томассон, он работает в Nio с 2015 года, а до этого работал в BMW и Ford. Визитной карточкой хэтчбека Firefly стали фары и фонари, напоминающие глаза насекомого, и задние стойки кузова, как бы опоясывающие крышу. Кузов хэтчбека Firefly на 83,4% состоит из высокопрочной стали, заявленная жёсткость на кручение — 35 700 Нм/градус. В оснащении обещаны девять подушек безопасности и богатый набор электронных ассистентов водителя. Развернуться «светлячок» сможет на пятачке диаметром 9,4 м.

Никакой информации о силовой установке пока нет, известно только, что хэтчбек Firefly будет электрическим и что у него будут два багажника: передний объёмом 92 л и достаточно просторный задний, объём которого при сложенных спинках заднего дивана достигает 1250 л. Передний багажник очень глубокий, он доходит до самого пола, а в полу есть дренажная пробка, то есть в переднем багажнике можно, например, перевозить замороженную рыбу.

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У «электромобилей» Firefly будут сменные батареи, как у Nio и Onvo, но более компактные, из-за чего использовать существующие терминалы для их замены нельзя — придётся строить новые.

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В Китае уже объявлена предварительная цена хэтчбека Firefly — 148 800 юаней (2,08 млн рублей в переводе по текущему курсу), ровно столько же сейчас стоит в Китае базовый электрический Mini Cooper. Самая дешёвая версия электрического кроссовера smart #1 сейчас стоит в Китае 154 900 юаней (2,17 млн рублей). В Европе цены, разумеется, будут значительно выше, за исключением Великобритании, которая не входит в Евросоюз и не облагает «китайцев» повышенным пошлинами.

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