Новый Hyundai Palisade выходит на рынок: без V6 и дизеля

Во втором поколении кроссовер Palisade стал еще больше и получил девятиместную версию. На домашнем рынке модель сейчас предложена с новой бензиновой турбочетверкой 2.5, корейцы также могут выбрать гибрид с установкой на базе этого двигателя.

Дизайн большого паркетника Hyundai Palisade новой, второй по счету генерации раскрыли в начале декабря. А теперь в родной Корее рассекречены основные характеристики модели, вдобавок местные дилеры открыли прием заказов. Предшественник, напомним, в строю с 2018 года, рестайлинг он пережил в 2022-м.

В новом поколении Palisade выглядит еще более внушительно. Кроссовер получил выстроенные столбиком светодиодные секции ходовых огней, аналогичным образом оформлены и задние фонари. Фары сделали прямоугольными и двухэтажными. Радиаторная решетка стала шире, над колесными арками появились «заквадраченные» выштамповки. В Корее для модели впервые предусмотрены 21-дюймовые диски (еще можно выбрать 18- или 20-дюймовые).

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Длина «второго» Hyundai Palisade (в корейской спецификации) равна 5060 мм, что на 65 мм больше, чем у предыдущего SUV. В ширину кроссовер прибавил 5 мм (теперь 1980 мм), высота увеличена на 55 мм до 1805 мм. Колесная база – 2970 мм против 2900 мм у предшественника.

Внутри – единый изогнутый дисплей (у «первого» кроссовера виртуальная приборка утоплена), причем он интегрирован в новую переднюю панель, тогда как у прежнего Palisade корпус мультимедиа возвышается над ней. Вместо кнопочного пульта управления коробкой передач установлен подрулевой рычажок. На расположенном между передними сиденьями «парящем» боксе-подлокотнике разместили пару подстаканников, площадку для беспроводной зарядки смартфона и ряд USB-портов.

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Базовый кроссовер – девятиместный. Дополнительное место появится в первом ряду, если поднять тот самый бокс-подлокотник. Впрочем, оно, скорее, для «галочки»: такое решение позволило отнести новый Hyundai Palisade к «автобусной» категории, то есть обладатели этой модификации получат налоговые льготы. Более дорогие варианты – семиместные, с раздельными сиденьями во втором ряду, у которых есть функция массажа.

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В списке оборудования нового Hyundai Palisade в зависимости от комплектации также заявлены: регистратор с возможностью записи на парковке в течение четырех дней, система аутентификации по отпечатку пальца, два люка в крыше, система дистанционной парковки (машину можно припарковать со смартфона), проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль и множество других водительских ассистентов.

Корейцам «второй» Palisade предложен с новой техникой. Турбодизель 2.2 (202 л.с.) точно отправлен в отставку, дизельной версии у модели вообще больше не будет. Относительно атмосферника V6 3.8 GDI (295 л.с.) информация пока противоречивая: в официальном прайс-листе этого мотора нет, при этом ранее корейские СМИ писали, что он останется в гамме. Но сейчас к заказу доступен Hyundai Palisade с новой бензиновой турбочетверкой 2.5 семейства Smartstream, которая выдает 281 л.с. Кроме того, впервые можно выбрать гибридный Palisade (без возможности зарядки от электросети): такой кроссовер имеет тот же турбодвигатель 2.5 (но мощностью 262 л.с.) и 73-сильный электромотор, совокупная отдача – 334 л.с. Чисто бензиновый паркетник укомплектован классическим восьмиступенчатым автоматом, гибриду достался шестиступенчатый автомат. Обе модификации бывают с передним или полным приводом. В Hyundai также заявили о том, что кроссовер получил «умную» подвеску: используя информацию множества датчиков и навигатора, она «обеспечивает комфортную езду в любых условиях вождения».

«Традиционный» новый Hyundai Palisade стоит от 43 830 000 вон, что эквивалентно примерно 3,15 млн рублей по актуальному курсу. Гибридный кроссовер обойдется минимум в 49 820 000 (3,6 млн рублей). Бензиновые машины начнут отгружать клиентам в Корее в середине января 2025-го, поставки гибридов стартуют в первой половине года.