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Новый Jeep Cherokee: первые изображения

18.03.2025 3896 1 0

Американская компания готовит новый кроссовер, который придёт на смену недавно снятому с производства Cherokee. Благодаря свежим шпионским фотографиям у нас есть возможность составить первое представление о том, как будет выглядеть новинка.

Модель Cherokee — одна из самых старых в гамме американского автопроизводителя. Она появилась в 1974 году и изначально представляла собой полноразмерный внедорожник, потом с 1984 года стала компактным внедорожником, а в последнем поколении, дебютировавшем в 2013 году, стала среднеразмерным кроссовером. В конце 2017 года паркетник получил рестайлинг и продержался на конвейере аж до 2023 года, столкнувшись с обвалом продаж под конец своей производственной жизни. С тех пор неоднократно появлялась информация о новом поколении, однако только совсем недавно на дороги выехали первые замаскированные прототипы.

Jeep Cherokee последнего поколения
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Jeep Cherokee последнего поколения
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Jeep Cherokee последнего поколения
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Тестовые образцы пока скрыты под толстым слоем камуфляжа, но некоторые детали уже можно разглядеть. В целом видно, что новинка станет своего рода вариацией на тему электрического кроссовера Wagoneer S: здесь схожие пропорции кузова, очертания колёсных арок, аналогичные дверные ручки и практически такое же боковое остекление. Передняя часть не видна, однако можем предположить, что её дизайн будет выполнен в стилистике Wagoneer S, разве что решётка радиатора будет чуть крупнее и перестанет быть декорацией, как и полагается автомобилю с ДВС. Характерной чертой нового Cherokee должны стать широкие задние стойки, выкрашенные в цвет кузова. Крыша при этом, как и на многих других моделях Jeep, получит опцию контрастного окраса. Шпионские фотографии пока не позволяют разглядеть и заднюю часть, видно лишь высоко расположенные фонари и нишу номерного знака, как у Wagoneer S.

Рендер нового Jeep Cherokee

Новый Чероки будет построен на той же платформе STLA, что и электрический Wagoneer S. При этом первый будет предлагаться в традиционных и гибридных модификациях. Возможно также появление заряженной версии с 6-цилиндровым битурбированным рядным мотором Hurricane, который устанавливается на другие модели Jeep и Ram и может развивать более 500 л.с.

Рендер нового Jeep Cherokee

Премьера новинки может состояться до конца этого года. Кстати, есть вероятность, что кроссовер утратит имя Cherokee из-за конфликта с одноимённым индейским племенем, которое требует отказа от коммерческого использования названия национальности.

Между тем в начале этого месяца появились тизеры нового кроссовера Jeep Compass. Также предлагаем ознакомиться с большой статьёй, посвящённой истории создания классического Jeep Cherokee XJ.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Jeep Jeep Cherokee

 

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1 комментарий
18.03.2025 09:36
Severo

_как то уныло и постненько)

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