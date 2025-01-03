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Новый кроссовер GAC Trumpchi S7: показан интерьер

03.01.2025 584 0 1

Свежий паркетник GAC представляет собой подзаряжаемый гибрид. На домашний рынок модель выйдет в текущем году.

Концерн GAC распространил первые фирменные изображения интерьера своего нового кроссовера Trumpchi S7 (марку Trumpchi используют только в Китае). Напомним, в виде готового к производству прототипа этот SUV дебютировал в ноябре прошлого года. А в начале декабря в Сеть выложили сертификационные снимки серийной модели, вдобавок тогда же стали известны ее основные характеристики.

Серийный GAC Trumpchi S7 на фото Минпрома КНР
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Серийный GAC Trumpchi S7 на фото Минпрома КНР
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Серийный GAC Trumpchi S7 на фото Минпрома КНР
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Серийный GAC Trumpchi S7 на фото Минпрома КНР
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GAC Trumpchi S7 достались отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевый руль и двухэтажный тоннель. Физических клавиш почти нет. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Паркетник также получил продвинутую аудиосистему: в частности, центральный динамик появляется из передней панели. Для модели также заявлены проекционный дисплей и беспроводная зарядка, а для ног правого заднего пассажира предусмотрена откидная подставка.

Интерьер GAC Trumpchi S7
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Интерьер GAC Trumpchi S7
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Интерьер GAC Trumpchi S7
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Интерьер GAC Trumpchi S7
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Интерьер GAC Trumpchi S7
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Интерьер GAC Trumpchi S7
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Интерьер GAC Trumpchi S7
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Интерьер GAC Trumpchi S7
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Что же касается внешности, то ее оформили в новом стиле. Главная фишка – двухъярусная головная оптика. Ее верхняя часть состоит из табло, которые объединены между собой светящейся плашкой. Эти панели способны отображать рисунки и анимацию. Среди других особенностей дизайна экстерьера – сделанные в виде арки задние фонари, выдвижные ручки дверей и силуэт а-ля Range Rover. А еще для модели предусмотрен лидар.

Предсерийный GAC Trumpchi S7
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Предсерийный GAC Trumpchi S7
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Предсерийный GAC Trumpchi S7
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Предсерийный GAC Trumpchi S7
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Длина GAC Trumpchi S7 составляет 4900 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2880 мм. Кроссоверу положены 19- или 20-дюймовые колеса. Для сравнения, длина знакомого и россиянам кроссовера Trumpchi GS8 (у нас это просто GAC GS8) равна 4980 мм, расстояние между осями – 2920 мм. Остальные габариты у паркетников совпадают.

Предсерийный GAC Trumpchi S7
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Предсерийный GAC Trumpchi S7
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Как сообщалось ранее, S7 построен на новой платформе EV+, созданной для электрифицированных машин. «Семерка» является подзаряжаемым гибридом. Согласно сертификату, в состав силовой установки входит бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 160 л.с. – вероятно, он работает только в режиме генератора. Также известно, что кроссовер предложат с одним или двумя электродвигателями (то есть, можно будет выбрать полноприводную версию), но их характеристики все еще не раскрыты. Информации о батарее тоже нет. При этом в GAC пообещали, что суммарный запас хода гибрида превысит 1000 км (вероятно, этот показатель рассчитан по китайскому циклу).

Полноценную премьеру серийный кроссовер GAC Trumpchi S7 справит в ближайшее время. После того, как модель освоит домашний рынок, ее наверняка отправят на экспорт – уже как GAC S7.

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