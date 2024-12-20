Новинки ×
  • Новый кроссовер Geely Galaxy E5 начали продавать под другим брендом

Новый кроссовер Geely Galaxy E5 начали продавать под другим брендом

20.12.2024 100 0 0

Лишь недавно стартовавший в Китае паркетник Geely превратился в Proton e.MAS 7 для Малайзии. В плане дизайна модели мало чем отличаются, техника тоже общая.

Вот уже несколько лет как малазийская компания Proton находится под контролем холдинга Geely Auto. То есть нет ничего удивительного в том, что гамму этой марки пополнили модели на базе «китайцев». Так, седан Proton S70 является клоном Geely Emgrand, а кроссоверы Proton X50, X70 и X90 – это аналоги прежних версий Geely Coolray, Atlas и Okavango соответственно. Теперь же в Малайзии представлен еще и электрический паркетник Proton e.MAS 7 – близнец Geely Galaxy E5, который в родном Китае стартовал летом этого года.

e.MAS – это не просто часть названия, а отдельная линейка, созданная фирмой Proton специально для электрифицированных машин. Паркетник к тому же объявлен первым национальным электрокаром Малайзии. При этом, по информации местных СМИ, e.MAS 7 будут поставлять напрямую из Китая, тогда как остальные модели-клоны Proton производят локально.

1 / 2
2 / 2

В основе Geely Galaxy E5/Proton e.MAS 7 лежит платформа GEA (Geely Electric Architecture), то есть разновидность SEA (Sustainable Experience Architecture). Габариты машин совпадают: длина – 4615 мм, ширина – 1901 мм, высота – 1670 мм, колесная база – 2750 мм. Дорожный просвет малазийского электрокросса – 173 мм.

Внешне Proton e.MAS 7 от исходника отличается лишь другими эмблемой и шильдиками. Ну и еще «малазийцу» не положена «световая панель» (в переднюю гладкую часть Geely Galaxy E5 может быть встроено множество светодиодов). Внутри кроссоверы тоже повторили друг друга, не считая, конечно, расположения руля (в Малайзии левостороннее движение).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Техника также перешла с донора. Proton e.MAS 7 предложен с единственным 218-сильным электромотором на передней оси. В Малайзии модель сейчас представлена в двух комплектациях. Базовая Prime имеет батарею емкостью 49,52 кВт*ч, такой паркетник проедет 345 по циклу WLTP. Версия Premium получила аккумулятор на 60,22 кВт*ч, ее дальнобойность – 410 км. С места до «сотни» базовый кроссовер снаряженной массой 1662 кг разгоняется за 6,9 секунды, исполнение Premium (1765 кг) это упражнение проделает за 7,1 секунды. Максимальная скорость едина для обоих вариантов – 175 км/ч.

В списке оборудования самого дешевого Proton e.MAS 7 значатся: светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, виртуальная приборка (10,2 дюйма), мультимедиа с планшетом диагональю 15,4 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Proton e.MAS 7 Premium – это 19-дюймовые диски, панорамная крыша, проекционный дисплей, вентиляция передних кресел.

Электрокросс с младшей батареей без учета акций обойдется минимум в 109 800 ринггитов (примерно 2,5 млн рублей по текущему курсу), модель с топовым аккумулятором стоит от 123 800 ринггитов (2,8 млн рублей). Поставки клиентам стартуют в начале следующего года.

Между тем исходный Geely Galaxy E5 изначально задумывался как глобальная модель. На некоторых рынках (включая Европу) он появится под именем Geely EX5.

кроссовер Малайзия Китай авторынок электромобиль новинки Geely Geely Galaxy E5 Proton
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Заводы Первый на родине, не последний в мире: репортаж с китайских заводов Sinotruk Грузовые автомобили Howo и Sitrak уже давно примелькались на наших дорогах, а их логотипы не вызывают недоумения. Скажу больше: они хорошо знакомы во многих частях света, потому что лишь в п... 153 2 0 20.12.2024
Статьи / Гаджеты Видеорегистраторы за 10-15 тысяч рублей: что они умеют? Диапазон цен от 10 до 15 тысяч рублей – золотая середина для видеорегистраторов. За куда более дорогие флагманские модели платить готов далеко не каждый, а бюджетная категория не слишком инт... 1139 1 0 20.12.2024
Статьи / История Bugatti EB110: как лучший в мире автомобиль во второй раз обанкротил марку Ferrari F50, Lamborghini Diablo, McLaren F1, Jaguar XJ220, Vector W8, Dauer 962 Le Mans, Cizeta Moroder V16T, Isdera Commendatore 112i – список можно продолжать долго. Все эти машины оставил... 6378 1 2 19.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66577 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53253 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21835 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
6 Бизнес Nissan не смог продаться тайваньской компании Foxconn и готовится к слиянию с Honda
3 Купе Возрождённое купе Honda Prelude выйдет на рынок в следующем году
2 Кроссовер Новая Toyota RAV4: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings