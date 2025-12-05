Гибридные авто ×
  Новый кроссовер Nissan NX8 предложат с несколькими вариантами начинки

Новый кроссовер Nissan NX8 предложат с несколькими вариантами начинки

05.12.2025 257 0 0
Новый кроссовер Nissan NX8 предложат с несколькими вариантами начинки

Дебютным и главным рынком для нового паркетника Nissan станет Китай, там же наладят производство. Модель будет доступна как с гибридной силовой установкой, так и в виде полноценного электрокара.

В базу Минпрома КНР внесли сертификат кроссовера Nissan с индексом NX8, одновременно опубликовано несколько фирменных картинок. Это третья разработанная в Китае электрифицированная модель новейшей N-серии – паркетник присоединится к седанам Nissan N7 и Nissan N6. Производством SUV займется совместное предприятие Dongfeng Nissan, которое выпускает и четырехдверки.

Nissan N7, Nissan NX8 и Nissan N6

Внешность Nissan NX8 выполнена в едином стиле с N-седанами. У кроссовера гладкий «нос» (радиаторная решетка встроена в нижнюю часть бампера), фары-бумеранги, дополнительная диодная полоска практически во всю ширину передка, выдвижные ручки дверей и сделанные в виде плашки задние фонари со светящейся надписью Nissan посередине. Судя по сертификационным снимкам, на «личике» паркетника еще может быть множество светящихся же прямоугольников. Наконец, для новинки предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом (у четырехдверок лидара нет).

Длина Nissan NX8 равна 4870 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2917 мм. Таким образом, кроссовер крупнее китайского Nissan X-Trail последнего поколения (его длина – 4681 мм), но меньше, чем местный Nissan Pathfinder (5130 мм). NX8 положены 18-, 19- или 20-дюймовые диски.

Интерьер пока не засвечен, но и так понятно, что внутри будут отдельные экраны приборки и мультимедийной системы. Кроссовер сертифицирован в пятиместном исполнении.

Если седан Nissan N7 бывает только полноценным электрокаром, а Nissan N6 представляет собой подзаряжаемый гибрид, то Nissan NX8 предложат в обеих модификациях. Также известно, что паркетник имеет 800-вольтовую электросистему. Силовая установка гибридного NX8 включает бензиновый турбомотор 1.5 (148 л.с.) и электродвигатель, который, по предварительным данным, выдает 265 л.с. Для чисто электрического SUV заявлен мотор с двумя вариантами мощности – 292 или 340 л.с. О батареях информации пока нет.

На китайский рынок кроссовер Nissan NX8 выйдет в первой половине следующего года. Не исключено, что впоследствии модель отправят на экспорт.

Новые комментарии
