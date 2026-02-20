Новый кроссовер Omoda C5 для России: свежие подробности

Бестселлер Омоды не только получил новый облик, но прибавил в длину. Кроме того, нашему паркетнику досталась другая коробка.

Преобразившийся кроссовер Omoda C5 для России впервые официально анонсировали в конце прошлого года. В начале февраля были опубликованы дополнительные фирменные изображения. А теперь местный офис марки поделился новыми подробностями о модели. К слову, ранее в Omoda такой паркетник назвали следующим поколением, хотя это, скорее, масштабный рестайлинг. Также напомним, что предшественник вышел на наш рынок в 2022-м, предыдущую модернизацию провели в 2024 году.

Новый кроссовер Omoda C5 для России 1 / 2 Новый кроссовер Omoda C5 для России 2 / 2

Кроссовер сохранил узнаваемый купеобразный силуэт. А вот переднюю часть и корму переделали. Вместо безрамочной радиаторной решетки с «ромбами» — гладкая панель с прорезью. Паркетник все так же имеет двухэтажную головную оптику, но и расположенные сверху ходовые огни, и основные блоки фар – новые. Еще заменили бамперы и багажную дверь, задний номерной знак перенесли ниже. Наконец, у фонарей отныне рисунок в виде «молний» — как у старшей модели Omoda C7.

Новый кроссовер Omoda C5 для России 1 / 2 Новый кроссовер Omoda C5 для России 2 / 2

Длина нового кроссовера Omoda C5 равна 4545 мм, ширина – 1824 мм, высота – 1588 мм. Колесная база пока не озвучена. Габариты предыдущей пятидверки для России: 4400/1830/1588 мм, расстояние между осями – 2630 мм.

Новый кроссовер Omoda C5 для России

Что же касается интерьера, то компания пока ограничилась словесным описанием. Так, свежий паркетник Omoda C5 получил «ассиметричную центральную консоль», планшет мультимедиа диагональю 15,6 дюйма (у дореформенного SUV тачскрин мультимедийной системы объединен с виртуальной приборкой, каждый дисплей по 10,25 дюйма), спортивные передние кресла (предусмотрены подогрев и вентиляция). Еще сообщается об улучшенной шумоизоляции.

Кроссоверу также досталась шестиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Как отметили в Omoda, новая трансмиссия «отличается особенно быстрым откликом и высокой скоростью исполнения команд – 0,3 с, что обеспечивает плавное и динамичное ускорение». В компании еще заявили о том, что «комплексный КПД трансмиссии превышает 95%, а максимальный показатель эффективности достигает 97%».

Прежний кроссовер Omoda C5 для России 1 / 3 Прежний кроссовер Omoda C5 для России 2 / 3 Прежний кроссовер Omoda C5 для России 3 / 3

Про двигатель пока не рассказали. Дореформенный кроссовер 2024 модельного года в России доступен с бензиновыми турбомоторами 1.5 (147 л.с.) и 1.6 (150 л.с.). Младший двигатель сочетается с вариатором, второй укомплектован семиступенчатым роботом. Машины с 1.5T имеют передний привод, кроссоверы с 1.6T по умолчанию полноприводные. Паркетник 2025 года предложен со старшим мотором, 7DCT и полным приводом.

В продажу преобразившийся кроссовер Omoda C5, вероятно, поступит в ближайшие месяцы. Еще перед полноценной премьерой компания наверняка поделится новыми вводными о модели.