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Новый кроссовер Xpeng G7 готовится дать бой Tesla Model Y и Onvo L60

09.01.2025 139 0 1

Китайская компания Xpeng продолжает расширять модельную линейку: к дебюту готовится среднеразмерный кроссовер G7, который обещает стать лучшим предложением в своём классе.

Основанная в 2014 году компания Xpeng на данный момент производит только электромобили, их глобальные продажи в прошлом году, по данным производителя, составили 190 068 шт., что на 34% больше продаж в 2023 году. В второй половине этого года в гамме Xpeng появится первая модель с представленной в минувшем ноябре plug-in гибридной установкой Kunpeng Super Electric System. Будут ли гибридные версии у только что анонсированного кроссовера Xpeng G7, пока неизвестно — скорее всего, он дебютирует как электромобиль, сама компания технических подробностей пока не раскрывает.

Xpeng позиционирует G7 как лучшее предложение в ценовом сегменте 250 000 юаней (3,36 млн рублей в переводе по текущему курсу), при этом базовая версия G7, скорее всего, будет стоить заметно ниже этой планки. Китайские СМИ прочат в конкуренты Xpeng G7 кроссовер Tesla Model Y, который сейчас стоит в Китае от 249 900 юаней, и Onvo L60 от компании Nio, минимальная цена которого составляет 206 900 юаней (2,78 млн рублей). В модельном ряду Xpeng кроссовер G7 разместится между купеобразным кроссовером G6 (габаритная длина 4753 мм, колёсная база — 2890 мм) и флагманским кроссовером G9 (габаритная длина 4891 мм, колёсная база — 2998 мм).

Передок и корма Xpeng G7 выполнены в стиле дебютировавшего в октябре прошлого года лифтбека Xpeng P7+, боковые двери имеют безрамочные стёкла, выступа с лидаром над лобовым стеклом нет. Колёса с крестообразным дизайном прежде на моделях Xpeng не встречались.

Напомним, что Xpeng является стратегическим партнёром компании Volkswagen в процессе адаптации её бизнеса к китайским реалиям: в 2026 году на китайский рынок выйдет первая модель Volkswagen, построенная на платформе Xpeng.

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