Новый лифтбек Mazda EZ-6 получил технику от «донора»

Модель японской марки, разработанная в партнёрстве с китайским производителем Changan, была показана в рамках недавно прошедшего Пекинского автосалона.

Совместное предприятие Changan Mazda показало серийный лифтбек Mazda EZ-6 в конце прошлого месяца, однако тогда были рассекречены внешность и салон, а о «начинке» официальных данных не было. Напомним, модель предназначена для китайского рынка, в Поднебесной же будет налажено её производство. Как Kolesa.ru сообщал ранее, пятидверка поступит в продажу ближе к концу текущего года.

На фото: Mazda EZ-6

Новинка Mazda разработана в партнёрстве Changan, основой для этой модели стал лифтбек Deepal SL03. Changan запустил бренд Deepal (другие названия – Shenlan и Deep Blue) в 2022 году, он предназначен специально для электрифицированных машин. Отметим, новый лифтбек считается преемником ранее покинувшей рынок КНР Mazda Atenza: это была модель, которая в других странах продавалась под именем Mazda 6 (при этом Atenza выпускалась силами другого СП – с концерном FAW, сейчас оно расформировано).



Ранее мы предполагали, что Mazda EZ-6 будет доступен с гибридной и полностью электрической установками. Теперь модель появилась в базе китайского минпрома: судя по опубликованным данным, лифтбек японской марки позаимствует технику у «донора».



В основе PHEV-установки находится 1,5-литровый двигатель, отдача которого составляет 95 л.с., он работает в тандеме с 218-сильным электродвигателем, также в состав системы входит литий-железо-фосфатная батарея (ёмкость не обнародована, но у «донора» – 18,99 или 28,39 кВт*ч). Максимальная скорость такой пятидверки равна 170 км/ч, а совокупный запас хода с полным баком и полностью заряженной батареей превышает 1000 км (при расчёте по циклу CLTC).

«Зелёная» модификация лифтбека оснащается единственным электромотором мощностью 258 л.с., расположенным на задней оси. Известно, что этот вариант тоже получил литий-железо-фосфатный тяговый аккумулятор, но его ёмкость пока держится в секрете (у Deepal SL03 – 58,89 или 66,8 кВт*ч). У этой Mazda EZ-6 дальнобойность на одной зарядке составляет около 600 км. Максимальная скорость такая же, как у гибрида.



На фото: салон Mazda EZ-6 1 / 2 На фото: салон Mazda EZ-6 2 / 2

Габаритная длина Mazda EZ-6 равна 4921 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1485 мм, а расстояние между осями – 2895 мм. Отметим, «донор» на 101 мм короче, при этом его колёсная база на 5 мм длиннее. Для сравнения, размеры актуального седана Mazda 6, предназначенного для европейского рынка, составляют 4870 х 1840 х 1450 мм, а расстояние между осями равно 2830 мм.



1 / 2 2 / 2

В списке особенностей дизайна экстерьера числятся узкие светодиодные ходовые огни, под которыми «прячутся» компактные блоки основных фар, а также задние фонари, соединённые между собой широкой полосой через всю ширину багажной двери. Ещё лифтбек EZ-6 получил безрамочные двери и выдвижной спойлер. В салоне можно увидеть отдельные дисплеи виртуальной приборки и мультимедийной системы (14,6 дюйма), двухэтажный центральный тоннель и двухспицевое рулевое колесо.



Напомним, в рамках недавно прошедшего Пекинского автосалона Mazda также показала концептуальный кроссовер Arata. Известно, что серийный SUV, созданный по мотивам этого шоу-кара, появится в 2025 году.