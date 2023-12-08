Новый Nissan Interstar повторит недавно дебютировавший Renault Master: первые тизеры

Фургон японской марки появится на европейском рынке в 2024 году. У коммерческой модели будут версии с ДВС и с полностью электрической «начинкой».

Компания Nissan выпускает свою коммерческую модель Interstar с 1999 года – вэн является близнецом Renault Master второго поколения. Такая версия продержалась на рынке до 2010 года, после чего автомобили сменили генерацию, а «японец» ещё и имя: в период до 2021-го он продавался в Европе под названием NV400. Затем модель снова вернулась к названию Interstar, под которым она представлена на старосветском рынке и сейчас.

Недавно поколение сменил Renault Master, теперь за ним подтягивается и его ближайший родственник: сегодня европейское подразделение компании Nissan опубликовало первые тизеры нового Interstar. Судя по ним, визуально коммерческие модели будут иметь совсем мало отличий. В этом списке, конечно же, другие логотипы и шильдики, а кроме того, несколько иное оформление передней части: у Interstar под кромкой капота находится дополнительная планка с названием модели. Ещё у модели, вероятно, по-другому может быть выполнена светотехника.



Тизер нового Nissan Interstar

Скорее всего, разница в интерьерах моделей будет заключаться в эмблемах. Напомним, недавно представленный фургон французской марки получил новую переднюю панель, где в центральной части расположен «парящий» 10-дюймовый планшет информационно-развлекательной системы, обращённый к водителю. У топовых версий Renault Master виртуальная приборка, а вариантов попроще щиток имеет стрелочные спидометр и тахометр.



Тизер нового Nissan Interstar

У фургона с механической коробкой рычаг переключения передач расположен на выступе справа от руля, тогда как у версий с автоматом селектор теперь находится на рулевой колонке по соседству с правым подрулевым рычажком управления стеклоочистителями. Кроме того, у Мастера имеются различные ниши, карманы и боксы для хранения мелочей: их совокупный объём по сравнению с предшественником вырос на 25% до 135 литров.



На фото: актуальный фургон Nissan Interstar 1 / 3 На фото: актуальный фургон Nissan Interstar 2 / 3 На фото: актуальный фургон Nissan Interstar 3 / 3

Технику новый Nissan Interstar, очевидно, тоже разделит с актуальным Renault Master. Напомним, фургон оснащается турбодизелем объёмом 2,3 литра в нескольких вариантах форсировки – 105, 130, 150 и 170 л.с. В пару предлагается либо шестискоростная механическая коробка передач, либо девятиступенчатый автомат. У такого коммерческого автомобиля привод может быть только передним; ещё у него зависимая рессорная задняя подвеска, а передняя – независимая типа McPherson. Грузоподъёмность дизельной версии составляет 2 тонны, а полезный объём кузова варьируется в диапазоне от 11 до 22 кубометров (в зависимости от модификации).



На фото: Renault Master нового поколения 1 / 3 На фото: Renault Master нового поколения 2 / 3 На фото: Renault Master нового поколения 3 / 3

Будет у следующего Nissan Interstar и полностью «зелёная» версия. Скорее всего, такой вэн оснастят единственным 143-сильным электромотором, расположенным на передней оси, его максимальный крутящий момент – 300 Нм. На выбор, вероятно, предложат две тяговые батареи ёмкостью 40 и 87 кВт*ч. У Renault Master паспортный запас хода на одной зарядке составляет 180 и 410 км соответственно (при расчёте по циклу WLTP). У «электрички» грузоподъёмность составляет 1,6 тонны (допустимая масса буксируемого прицепа – 2,5 тонны).



По предварительным данным, новый Nissan Interstar появится на европейском рынке в первой половине 2024 года. Цены станут известны позже. Актуальный фургон японской марки на одном из крупнейших старосветских рынков – в Германии – сейчас можно купить за 38,8 – 58,2 тыс. евро.