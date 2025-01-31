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Новый Porsche Cayman: первые изображения

31.01.2025 270 0 0

Немецкая компания работает над новым поколением своего среднемоторного купе, свидетельством чему являются первые шпионские фотографии прототипа, опубликованные в начале этой недели. Каким оно будет?

Cayman был впервые представлен в 2005 году, он представляет собой закрытую версию родстера Boxster и начал производиться, начиная со второго поколения последнего (первая генерация Бокстера появилась почти на 10 лет раньше — в конце 1996 года). Сегодня на конвейере уже третье поколение модели Cayman, появившееся в 2016 году, хотя фактически это модернизированная версия второго. Кайман – одна из самых старых моделей в нынешней гамме Porsche, давно требующая замены. И она не за горами, так как первые тестовые образцы уже были замечены фотошпионами.

Нынешний Porsche Cayman
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Нынешний Porsche Cayman
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Нынешний Porsche Cayman
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Компания Porsche является одной из самых консервативных в плане дизайна, поэтому и здесь революционных изменений ожидать не приходится. Пропорции автомобиля практически идентичны нынешней модели, при этом передняя часть полностью новая: она будет выполнена в стилистике модели Taycan и получит схожие практически прямоугольные фары, слегка утопленные в кузов. Сбоку можно отметить форму остекления, которая на прототипе замаскирована под старший спорткар 911, однако следует ожидать, что она всё же будет сделана в стилистике предыдущих поколений Cayman. Заметно обновится корма автомобиля, здесь появятся узкие горизонтальные полоски фонарей, которые могут быть не объединены светодиодной полосой, что позволит Кайману выделиться на фоне остальных моделей компании. Также интересен третий стоп-сигнал, размещённый под задним стеклом: он выполнен в виде вертикальной светодиодной полоски.

Рендер нового Porsche Cayman

Если обновление внешнего вида носит эволюционный характер, то в плане техники здесь настоящая революция, ведь новый Cayman получит полностью электрическую силовую установку (аналогичные изменения ожидают и грядущий Porsche Boxster). Кстати, ему же достанется и роль первого электрического спорткара компании. Ожидается, что новинка будет предлагаться в заднеприводном и полноприводном исполнениях.

Рендер нового Porsche Cayman

Премьера нового Porsche Cayman может состояться в течение этого года.

Между тем несколько месяцев назад мы рассказывали об опыте владения Porsche Cayman второго поколения.       

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