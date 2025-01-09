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  • Обновлённый Porsche 911 Carrera S: больше мощности и доработанное шасси

Обновлённый Porsche 911 Carrera S: больше мощности и доработанное шасси

09.01.2025 203 0 1

Компания Porsche продолжает планомерное обновление семейства 911, начатое весной прошлого года: в гамму вернулась одна из самых популярных версий — Carrera S в кузовах купе и кабриолет.

Carrera S — это сейчас третья в иерархии Porsche 911 версия после базовой Carrera и пуристской Carrera T (предлагается только на «механике»). Пока обновлённый Porsche 911 Carrera S доступен только с задним приводом, но скоро наверняка появится и полноприводная версия Carrera 4S, а вот механической коробки передач на этой версии, скорее всего, не будет — только 8-ступенчатый «робот» PDK c двумя сцеплениями.

Обновление принесло Porsche 911 Carrera S новый передний бампер с несколько старомодными на вид вертикальными прорезями под номерным знаком — если они вам не нравятся, их можно затонировать чёрным цветом, а если нравятся — окрасить в цвет кузова. Интерьерные обновки у Carrera S такие же, как у прочих версий поколения 992.2: аналогового тахометра больше нет, щиток приборов теперь полностью нарисованный, а задние сиденья для купе предлагаются в виде бесплатной опции — по умолчанию вместо них за передними сиденьями находится багажная полка. Кабриолет по-прежнему безальтернативно 4-местный.

3,0-литровая бензиновая оппозитная «битурбошестёрка» на Carrera S получила новые турбокомпрессоры и доработанную систему охлаждения, максимальная мощность выросла с 450 до 480 л.с., максимальный крутящий момент остался прежним — 530 Нм. Купе с опциональным пакетом Sport Chrono набирает первую «сотню» за 3,3 с (до обновления было 3,5 с), кабриолет — за 3,5 с (до обновления было 3,7 с), максимальная скорость в обоих случаях составляет 308 км/ч.

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В стандартное оснащение обновлённой версии Carrera S входит активный дифференциал Porsche Torque Vectoring Plus, спортивная выхлопная система с серебристыми патрубками, мощные тормоза от версии Carrera GTS (диаметр передних тормозных дисков — 408 мм, задних — 380 мм). В стандартном шасси пересмотрены характеристики амортизаторов, кинематика передней подвески и рулевого механизма — утверждается, что это позволило сделать управление более точным и улучшить устойчивость машины на высоких скоростях. За доплату предлагаются карбон-керамические тормоза и адаптивная подвеска PASM в сочетании с уменьшенным на 10 мм дорожным просветом и подруливающей задней осью.

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В Германии обновлённый Porsche 911 Carrera S в кузове купе стоит от 154 800 евро, кабриолет — от 169 000 евро.

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