Новый среднеразмерный пикап Ford Fathom даже в топовой версии будет недорогим

Даже слабые результаты некоторых «зелёных» проектов не заставили компанию Ford отказаться от проекта по выпуску семейства бюджетных электромобилей, которое было анонсировано в феврале 2026 года. Напомним, в основу этих моделей, адресованных североамериканскому рынку, ляжет новая модульная платформа Universal EV Platfom (UEV). Как Kolesa.ru сообщал ранее, одной из грядущих моделей этой линейки станет среднеразмерный пикап.

Как стало известно в августе 2026-го, анонсированная новинка получит имя Ford Fathom. Производство этого грузовичка будет налажено на мощностях завода в Луисвилле (штат Кентукки, США). Согласно плану компании, дилеры бренда в Штатах начнут собирать предзаказы на новинку в начале 2027-го, а живые продажи Fathom стартуют позже в том же году.

При этом стартовый ценник в Ford объявили одновременно с наименованием модели. Изначально сообщалось, что стоимость не превысит 30 тыс. долларов, и компании удалось уложиться в этот лимит: за базовый пикап попросят от 28 350 долларов (эквивалентно примерно 2,31 млн рублей по текущему курсу). При этом сумма не выходит за установленную планку даже с учётом платы за доставку до пункта назначения – 29 945 долларов (около 2,44 млн рублей).

Теперь Car and Driver со ссылкой на Detroit Free Press сообщает о том, что Ford Fathom будет находиться «в сердце рынка», а это, по мнению редакций этих изданий, значит, что цена даже самого «богатого» варианта грядущего пикапа на американском рынке не превысит 40 тыс. долларов (то есть примерно 3,26 млн рублей).

Ранее в компании отметили, что у грузовика будет «большой пассажирский объём», в салоне смогут разместиться пятеро взрослых седоков. По предварительным данным, пикап снабдят функцией BlueCruise, которая при определённых условиях позволяет водителю не держать руки на руле во время движения, а на передней панели, вероятно, установят довольно большой тачскрин информационно-развлекательной системы.

На фото: прототипы Ford Fathom

Известно, что у Ford Fathom будет меньшее количество комплектующих из-за крупноузлового литья под давлением, а также из-за оптимизации бортовой низковольтной архитектуры – она будет 48-вольтовой. Такое решение позволило снизить вес проводки и значительно сократить общую длину электрических жгутов по сравнению с первыми электромобилями марки.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Fathom получит литий-железо-фосфатные тяговые батареи, однако их ёмкость пока не уточняется. Их выпуск наладят по лицензии китайской компании CATL на заводе Ford BlueOval Battery Park, который находится в Маршалле (штат Мичиган, США). По предварительной информации, запас хода на одной зарядке у пикапа со «старшим» аккумулятором составит около 300 миль (около 483 км). Недавно стало также известно о том, что пикап Fathom сможет при необходимости исполнять роль домашнего генератора.