Новинки ×
  • Новый среднеразмерный пикап Ford Fathom даже в топовой версии будет недорогим

Новый среднеразмерный пикап Ford Fathom даже в топовой версии будет недорогим

05.11.2026 283 0 0
Новый среднеразмерный пикап Ford Fathom даже в топовой версии будет недорогим

Ожидается, что ценник грузовичка американской марки в самом «богатом» исполнении не превысит 40 тыс. долларов.

Даже слабые результаты некоторых «зелёных» проектов не заставили компанию Ford отказаться от проекта по выпуску семейства бюджетных электромобилей, которое было анонсировано в феврале 2026 года. Напомним, в основу этих моделей, адресованных североамериканскому рынку, ляжет новая модульная платформа Universal EV Platfom (UEV). Как Kolesa.ru сообщал ранее, одной из грядущих моделей этой линейки станет среднеразмерный пикап.

Как стало известно в августе 2026-го, анонсированная новинка получит имя Ford Fathom. Производство этого грузовичка будет налажено на мощностях завода в Луисвилле (штат Кентукки, США). Согласно плану компании, дилеры бренда в Штатах начнут собирать предзаказы на новинку в начале 2027-го, а живые продажи Fathom стартуют позже в том же году.

При этом стартовый ценник в Ford объявили одновременно с наименованием модели. Изначально сообщалось, что стоимость не превысит 30 тыс. долларов, и компании удалось уложиться в этот лимит: за базовый пикап попросят от 28 350 долларов (эквивалентно примерно 2,31 млн рублей по текущему курсу). При этом сумма не выходит за установленную планку даже с учётом платы за доставку до пункта назначения – 29 945 долларов (около 2,44 млн рублей).

Теперь Car and Driver со ссылкой на Detroit Free Press сообщает о том, что Ford Fathom будет находиться «в сердце рынка», а это, по мнению редакций этих изданий, значит, что цена даже самого «богатого» варианта грядущего пикапа на американском рынке не превысит 40 тыс. долларов (то есть примерно 3,26 млн рублей).

Ранее в компании отметили, что у грузовика будет «большой пассажирский объём», в салоне смогут разместиться пятеро взрослых седоков. По предварительным данным, пикап снабдят функцией BlueCruise, которая при определённых условиях позволяет водителю не держать руки на руле во время движения, а на передней панели, вероятно, установят довольно большой тачскрин информационно-развлекательной системы.

На фото: прототипы Ford Fathom

Известно, что у Ford Fathom будет меньшее количество комплектующих из-за крупноузлового литья под давлением, а также из-за оптимизации бортовой низковольтной архитектуры – она будет 48-вольтовой. Такое решение позволило снизить вес проводки и значительно сократить общую длину электрических жгутов по сравнению с первыми электромобилями марки.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Fathom получит литий-железо-фосфатные тяговые батареи, однако их ёмкость пока не уточняется. Их выпуск наладят по лицензии китайской компании CATL на заводе Ford BlueOval Battery Park, который находится в Маршалле (штат Мичиган, США). По предварительной информации, запас хода на одной зарядке у пикапа со «старшим» аккумулятором составит около 300 миль (около 483 км). Недавно стало также известно о том, что пикап Fathom сможет при необходимости исполнять роль домашнего генератора.

пикап США авторынок новинки Ford Ford Fathom
Обновлено 06.11.2026
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Заводы А теперь – бензиновый: как работает завод двигателей Sollers и чего ждать от него в будущем Расположенный в Елабуге завод двигателей компания Sollers перезапустила в 2023 году. Сейчас здесь производят дизельные моторы объемом 2,0 и 2,7 литра, но скоро появятся новинка, на этот раз... 5188 2 1 04.11.2026
Статьи / Мнение без фильтров Прорвало и порвало: самые забавные отечественные идеи прошлой недели в автомобильной сфере Мне иногда кажется, что некоторые наши сильные мира сего упорно пытаются опровергнуть старую доктрину о том, что любая власть – от бога. Временами появляется подозрение, что она от марсиан.... 1192 5 1 02.11.2026
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Multivan/ Caravelle T5 Даже удивительно, насколько диаметрально разными оказываются оценки этих автомобилей. Одни называют их «однозначно лучшими в своем классе» и пишут в отзывах, что «это был лучший автомобиль в... 5164 1 2 01.11.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 12843 6 3 25.08.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Не только муфта: первый тест-драйв полноприводного Jeland J6 AWD У автомобиля бывает второй шанс. Иногда его дают после рестайлинга, а порой – без громких заявлений, как это случилось с Jeland J6. Не так давно начался его выпуск у нас в России, и вот тепе... 11039 1 4 14.09.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Подъем на холостых: первый тест-драйв Niva Legend 1.8 Рассказывать об этом автомобиле и легко, и очень сложно. Легко – потому что за свою почти полувековую конвейерную жизнь эта машина стала практически неотъемлемой частью российского пейзажа,... 10677 14 3 11.09.2026
Обсуждаемое
5 Ничего лучше «шеснаря»: двигатели Калины, Приоры и Нивы
5 Прорвало и порвало: самые забавные отечественные идеи прошлой недели в...
3 Audacious IV: реинкарнация легендарного купе Audi quattro с лёгким куз...
Новые комментарии
Change privacy settings