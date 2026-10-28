Среднеразмерный пикап Ford Fathom готовится к дебюту: новые подробности

Несмотря на не впечатляющие результаты ряда «зелёных» проектов, компания Ford всё же решила дать шанс анонсированному в феврале 2026 года семейству бюджетных электромобилей, в основе которых будет лежать новая модульная платформа под названием Universal EV Platfom (UEV). Одним из представителей этой линейки, предназначенной для североамериканского рынка, согласно плану, должен стать среднеразмерный пикап, который получил имя Ford Fathom.

Название будущей новинки американская марка рассекретила в начале августа 2026 года. С английского языка это слово изначально переводилось как «сажень», позже его начали использовать в качестве морского термина для определения глубины воды, а затем оно обрело иносказательный смысл и стало определением для «глубокого понимания, вникания».

На фото: замаскированные прототипы Ford Fathom

Как рассказали в пресс-службе Ford, пикап Fathom сможет при необходимости исполнять роль домашнего генератора. То есть он сможет не только потреблять энергию от домашней сети для зарядки тяговой батареи, но и передавать эту же энергию обратно в дом. Сама по себе технология далеко не нова, однако обычно она достаётся довольно дорогим моделям, а новый грузовичок, как мы отмечали ранее, нацелен на доступный по цене сегмент.

Стоит отметить, что для работы технологии, как правило, требуется дополнительное внешнее оборудование – инвертор, так как аккумуляторы электромобилей накапливают энергию в виде постоянного тока (DC), тогда как домашняя сеть использует переменный ток (AC). Как отметили в Форде, Fathom получит технологию двунаправленного питания, которая позволит передавать энергию в обоих направлениях, превращая пикап в мобильный накопитель энергии, ему не понадобится отдельный настенный инвертор.

В компании пояснили, что система управления питанием дома сможет заряжать батарею Ford Fathom, когда электричество в сети становится дешевле. При этом Fathom сможет возвращать энергию в дом, когда электричество дорожает: это позволит сэкономить на оплате ежемесячных счетов. Ещё зарядное устройство нового пикапа можно будет объединить с системой резервного питания, тогда Fathom будет автоматически подавать электроэнергию в дом во время отключений электроэнергии, в этом случае он станет альтернативой генератору.

Напомним, ранее американский производитель уже обнародовал стартовый ценник Ford Fathom. Изначально сообщалось, что он не превысит 30 тыс. долларов: компании удалось уложиться, ведь за новинку попросят от 28 350 долларов (эквивалентно примерно 2,28 млн рублей по текущему курсу). Сумма не выходит за лимит даже с учётом платы за доставку до пункта назначения – 29 945 долларов (около 2,41 млн рублей).

Ford Fathom будет сходить с конвейера завода в Луисвилле (штат Кентукки, США): на подготовку этой площадки к производству новой «электрички» компания потратила около 2 млрд долларов. Дилеры бренда в Штатах намерены начать собирать заказы на новинку в начале 2027-го, а её живые продажи стартуют позже в том же году.