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  • Новый Techart Magnum на базе Porsche Cayenne: до 930 л.с. и лютый карбоновый обвес

Новый Techart Magnum на базе Porsche Cayenne: до 930 л.с. и лютый карбоновый обвес

24.02.2025 244 0 0

Тюнинг-ателье Techart из города Леонберг (Германия, земля Баден-Вюртемберг) представило суперкроссовер Magnum на базе обновлённого Porsche Cayenne. Новинка поражает прежде всего дизайном — столь агрессивных образов у Techart раньше не было.

Компания Techart, ведущая свою летопись с 1987 года, считается одним из самых опытных тюнеров Porsche, с кроссовером Cayenne она начала упражняться ещё в первом поколении, сделав из него свой Techart Magnum с распухшим кузовом и 600-сильным V8. Сейчас Porsche выпускает Cayenne третьего поколения, который в 2023 году пережил масштабный рестайлинг, и вот только что на базе этой модели специалисты Techart смастерили новый Magnum, намного более мощный и шокирующий своим обликом.

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Новый Techart Magnum предлагается как в стандартном пятидверном кузове, так и в купеобразном с покатой кормой (Cayenne Coupe): в любом случае вы получите многослойный передок с гигантскими воздухозаборниками, расширители колёсных арок и порогов, пухлый капот с двумя «капюшонами», двухуровневый спойлер на багажной двери и ощетинившийся диффузором широкий задний бампер с врезанными в него двумя центральными выхлопными патрубками либо с четырьмя патрубками, отнесёнными к краям бампера, — можно выбрать любой вариант.

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Цветовое оформление нового Магнума зависит от выбранной версии: например, дебютный Magnum First Edition, который будет выпущен тиражом 25 экземпляров, имеет чёрный капот, номерные таблички и полностью перешитый салон, а у Magnum Sport часть деталей обвеса окрашена в контрастный оранжевый цвет. Вместе с тем все новые Магнумы имеют тщательно настроенную по части звука выхлопную систему от Techart и роскошные 23-дюймовые колёса Techart Daytona III, для которых в виде опции предлагаются карбоновые вставки. Шины — Pirelli P-Zero Sports Car размерности 285/30 ZR 23 спереди и 315/30 ZR 23 сзади.

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У актуального стокового Porsche Cayenne самая мощная чисто бензиновая версия Turbo GT предлагается только в купеобразном кузове, 4,0-литровый битурбомотор V8 здесь выдаёт 660 л.с. и 850 Нм, а Techart увеличивает отдачу до 930 л.с. и 1100 Нм, благодаря чему время разгона до 100 км/ч сокращается с 3,3 с до 2,6 с, а максимальная скорость увеличивается с 305 до 330 км/ч.

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Новый Techart Magnum можно сделать также на базе топовой гибридной версии Cayenne Turbo E-Hybrid, которая предлагается в обоих кузовах и в стоке выдаёт 739 л.с. и 950 Нм, после прокачки в Techart — 800 л.с. и 1040 Нм.

Самый простой Techart Magnum получается из стокового Cayenne S с 3,0-литровым V6, максимальная отдача которого увеличивается с 474 л.с. и 600 Нм до 564 л.с. 720 Нм.

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В общем, теперь Techart Magnum — это целое семейство кроссоверов, каждый из которых может быть настроен и декорирован совершенно уникальным образом, но в общей брутально-эксцентичной канве. Цены пока не объявлены.

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