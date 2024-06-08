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Новый Volkswagen Teramont: первые изображения

08.06.2024 160 0 0

Недавно фотошпионам попались первые тестовые образцы второго поколения самого большого кроссовера Volkswagen, благодаря которым у нас есть возможность составить начальное представление о его внешнем виде.

Кроссовер Volkswagen Teramont первого и единственного пока поколения появился в 2016 году. На некоторых рынках (прежде всего, североамериканском) паркетник предлагается под именем Atlas. В 2020 году модель получила рестайлинг, а сейчас проходят испытания образцы второй генерации, которые на днях были замечены фотошпионами.

Нынешний Volkswagen Teramont
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Нынешний Volkswagen Teramont
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Нынешний Volkswagen Teramont
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На первый взгляд может показаться, что это не новая модель, а очередной рестайлинг. Кузов имеет практически такие же пропорции, однако кузовные панели полностью новые. Передняя часть пока замаскирована под нынешний кроссовер, однако уже проглядываются черты трапециевидной решётки радиатора и фар, которые могут перекликаться с Гольфом последнего поколения﻿. Боковины сохранили характерные волнообразные выштамповки, однако они слегка изменились по форме и теперь расположены выше. Дверные ручки теперь находятся под этой выштамповкой (а не над ней, как на нынешней модели) и, судя по фотографиям тестовых образцов, могут быть сделаны выдвижными. Также изменится форма бокового остекления в задней части, которая станет более традиционной. Сзади ожидаются новые фонари, по форме перекликающиеся с передней оптикой, также уже видно чуть более низко расположенную нишу номерного знака без резких выштамповок по бокам.

Рендер нового Volkswagen Teramont/Atlas

Официально подтверждённой информации о технике нового кроссовера пока нет, однако можно предположить, что он будет построен на модернизированной версии платформы MQB, которую использует нынешний Teramont. В соответствии с нынешними тенденциями в автомобилестроении, новинка может получить ряд гибридных модификаций, включая подзаряжаемые, а базовым мотором станет бензиновый 2.0 TSI. Такой есть и у нынешнего кроссовера, а помимо него можно выбрать атмосферный 3.0 VR6 мощностью 280 л.с.

Рендер нового Volkswagen Teramont/Atlas

Премьера новинки ожидается в следующем году. Между тем, недавно на рынок вышел новый кроссовер Volkswagen Tiguan L Pro.

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