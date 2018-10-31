В Сеть выложили шпионские снимки с испытаний нового компактного паркетника американской марки. По предварительным данным, официальная премьера модели состоится в следующем году.

Новый кроссовер Chevrolet тестируют в Бразилии и Китае, фотографии модели опубликовали издания Autos Segredos и Autohome. Предполагается, что папарацци поймали Tracker следующей генерации (в США и Поднебесной – Trax). Впрочем, не исключено, что марка будет позиционировать паркетник в качестве совершенно новой модели, которая вытеснит нынешний Трэкер из линейки Chevy.

1 / 3 Новый кроссовер Chevrolet, пойманный в Китае 2 / 3 Новый кроссовер Chevrolet, пойманный в Китае 3 / 3 Новый кроссовер Chevrolet, пойманный в Китае

Судя по фото, грядущий SUV крупнее своего предшественника: бразильский портал полагает, что длина модели составит около 4,3 метра, колесная база – 2,6 метра. У актуального Chevrolet Tracker эти показатели равны 4255 и 2555 мм соответственно. По предварительным данным, новый кроссовер построен на свежей платформе под названием Global Emerging Market (GEM), которая разработана General Motors вместе с давним партнером — китайским концерном SAIC. Та же «тележка» ляжет в основу следующих хэтчбека Onix, седанов Cobalt и Prisma – нынешние модели, включая Tracker, созданы на «джиэмовской» платформе Gamma II.

Дизайн передней части нового кроссовера выполнен в стиле дебютировавшего недавно в Китае компактвэна Chevrolet Orlando: паркетник получил такую же огромную радиаторную решетку и похожий бампер. Зато, в отличие от Орландо, наружные зеркала SUV не расположены на «ножках».

Бразильской версии кросса прочат новый трехцилиндровый турбодвигатель 1.0, его отдача пока неизвестна. В моторную гамму нынешнего Chevrolet Tracker (в зависимости от рынка) входят бензиновые «турбочетверка» 1.4 (140 л.с.) и «атмосферник» 1.8 (140 л.с.), турбодизель 1.6 (135 л.с.). Для модели предусмотрен полный привод.

Официальная премьера нового кроссовера запланирована на следующей год, производить его, вероятно, будут там же, где и Tracker: в Китае, Бразилии и Корее.

1 / 3 Нынешний Chevrolet Tracker 2 / 3 Нынешний Chevrolet Tracker 3 / 3 Нынешний Chevrolet Tracker

Напомним, у Трэкера есть «близнецы» под марками Opel и Buick – Mokka и Encore соответственно. Наследник кроссовера немецкой марки должен появиться в 2020-м, к модели Chevrolet он уже никакого отношения иметь не будет (концерн GM продал Опель французской PSA Group). А вот паркетник Buick тоже наверняка переведут на новую платформу GEM.

В России же полноценных продаж Chevrolet Tracker, по сути, и не было: в 2015-м у нас реализовали небольшую партию, которую завезли до того, как GM объявил об уходе массовых моделей Chevy. Ранее сообщалось о том, что к нам могут привезти Трэкер из Узбекистана – там уже стартовала тестовая сборка кроссовера прежнего поколения. Планировалось, что модель вернется в Россию под брендом Ravon, однако продажи машин этой марки в РФ остановлены, пока нет информации о том, когда их возобновят и возобновят ли их вообще.