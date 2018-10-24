Уже в начале следующего года ожидается премьера возрождённого американского внедорожника. Пользуясь имеющейся информацией, онлайн-журнал «Колёса.ру» представил, каким он может получиться.

Ford Bronco впервые появился в 1966 году и продержался на конвейере 30 лет, сменив за это время пять поколений. Первая генерация была относительно компактной, в то время как, начиная со второй, внедорожник получал полноразмерный кузов и шасси от пикапов F-серии. В 1997 году Bronco, который всегда имел кузов с тремя дверьми, был заменён пятидверным внедорожником Expedition. И вот теперь автомобильный мир ожидает возрождения легендарной модели. Как он будет выглядеть? Пока мы располагаем лишь тизером, на котором внедорожник скрыт грязным покрывалом. Судя по нему, Bronco получит угловатый кузов с длинным капотом, вертикальной передней частью и небольшим наклоном лобового стекла. Пропорции автомобиля на тизере говорят о том, что, скорее всего, новый Bronco будет также 3-дверным.

Новинка получит массивные полукруглые колёсные арки, в которых должны помещаться колёса большого размера, как и подобает внедорожнику. Одной из характерных черт Bronco всегда была весьма широкая центральная стойка, визуально отделяющая дверное окно от заднего бокового.

По имеющейся информации, новый Bronco может быть представлен в январе следующего года на автосалоне в Детройте.

Также в начале следующего года стартуют продажи нового кроссовера Ford Territory.