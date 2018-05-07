«Пятидверка» Арго дебютировала весной прошлого года. Модель разработана для стран Южной Америки, ее производство налажено в Бразилии. О том, что у хэтча может появиться «внедорожный» вариант, стало известно в марте 2018-го. По данным бразильского издания AutosSegredos, проект кросс-версии Fiat Argo утвержден, внутризаводской индекс новинки – X6HX. В ближайшее время будут собраны первые тестовые прототипы, а публичная премьера «кроссовера» состоится в ноябре этого года на мотор-шоу в Сан-Паулу.

Ожидается, что новая версия будет отличаться от стандартной модели увеличенным дорожным просветом (клиренс обычного Арго – 155 мм), наличием неокрашенного пластикового обвеса и рейлингов. Кроме того, у Argo Cross, вероятно, перенастроят подвеску. В салоне существенных изменений не будет, разве что у кресел появится новая обивка.

Моторы «кроссоверу» также достанутся от обычного хэтча: по предварительным данным, в Бразилии Fiat Argo Cross предложат с четырехцилиндровыми «атмосферниками» Firefly 1.3 (101 л.с. на бензине и 109 л.с. на этаноле) и E.torQ 1.8 (135/139 л.с.). Оба двигателя сочетаются с пятиступенчатой «механикой», для мотора 1.3 еще предусмотрен «робот» с одним сцеплением (вместо традиционного рычага — кнопки), а для «атмосферника» 1.8 – шестиступенчатый «автомат». Стандартный Argo на бразильском рынке также представлен с трехцилиндровым мотором Firefly 1.0 (72/77 л.с., 5МКП), однако базовый движок кросс-версии вряд ли достанется. Привод у Argo Cross будет только передним.

Информации о цене новинки пока нет. Стандартный Argo в Бразилии стоит от 47 790 местных реалов, что эквивалентно примерно 856 000 рублей по актуальному курсу. Для бразильского рынка – это невысокая цена.

За неполный 2017-й (продажи хэтча стартовали в Бразилии лишь в конце мая) Fiat реализовал 27 925 хэтчбеков Argo. Для сравнения, «пятидверка» Chevrolet Onix в прошлом году разошлась по Бразилии тиражом в 188 654 экземпляра (Оникс — самая популярная модель на бразильском рынке), хэтч Hyundai HB20 обрел 105 539 хозяев (второе место в общем рейтинге), а объем продаж Renault Sandero составил 67 344 единицы (шестая строчка в общем рейтинге). У всех перечисленных конкурентов Argo есть «внедорожные» варианты.

Напомним, в этом году компания Fiat представила новый седан Cronos, который, по сути, является четырехдверной версией Арго и также предназначен для южноамериканского рынка. Кронос производят в Аргентине. Кстати, по неофициальным данным, позже хэтчбек появится и в Европе, но под другим именем. Седан же, скорее всего, так и не выберется за пределы Южной Америки.