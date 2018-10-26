Новый пугающий прогноз: цены на бензин могут вырасти на 2-3 рубля уже этой осенью

Помните, как премьер-министр Дмитрий Медведев говорил о том, что «ценам на бензин в России расти уже некуда»? В отрасли считают, что есть куда, причём подорожание может «порадовать» нас буквально в ближайший месяц. При этом прибавка ожидается не на пару-тройку копеек, а сразу на 2-3 рубля.

Независимый топливный союз, который объединяет владельцев независимых сетей АЗС и трейдеров, выступил с новыми, далеко не самыми приятными для автовладельцев прогнозами. О том, что до конца 2018 года розничные цены на горючее могут взлететь, сообщает РБК со ссылкой на президента этого союза Павла Баженова.

Новости / Авто и общество Медведев считает, что ценам на бензин в России расти уже некуда Глава кабмина Дмитрий Медведев провёл совещание с руководителями нефтяных компаний. В ходе обсуждения изменений в налогообложении в нефтяной отрасли (речь о налоговом маневре), председатель правительства заявил, что...

1222 0 0 19.09.2018

В отчёте Росстата говорится о том, что на начало текущей недели средний по стране ценник литра бензина марки Аи-92 составлял 41,47 руб., а 95-го – 44,75 руб. То есть прибавка на 2-3 рубля к текущим показателям составит в максимальной амплитуде от 4,5 до 7,2%.

Для заметки: подорожание литра бензина на 3 рубля означает меньше на 150 рублей в кошельке после заправки 50-литрового бака.

Уровень инфляции в январе-сентябре текущего года равен 2,53%. За это же время средняя цена каждого литра бензина в стране выросла на 8,4%. При этом топливо, судя по прогнозу Независимого топливного союза, продолжит дорожать даже в 2018 году.

Про 2019-ый в таком случае вообще думать страшно – акцизы снова вырастут, а вместе с ними обещают взлететь и розничные цены. Правительство, конечно, предусмотрело несколько механизмов для сдерживания роста ценников, но пока никто не берётся прогнозировать, помогут ли они на самом деле. Есть лишь очередные обещания от чиновников, что увеличение стоимости горючего не превысит инфляцию. И очень хочется им верить, но… пример текущего года не позволяет.

Конечно, можно предположить, что, раз о заметном подорожании бензина заговорили в Независимом топливном союзе, то оно коснётся именно независимых АЗС. Конкретно им это грозит оттоком клиентов и работой в убыток, а автомобилистам, казалось бы, лишь сменой заправки. Но вот именно, что «казалось бы». На деле всё не так просто.

Совсем недавно Kolesa.ru сообщал о том, что крупные нефтяники больше не хотят сдерживать рост розничных цен на топливо. Хотя в конце мая они обещали правительству, что стоимость горючего на АЗС не будет повышаться до начала следующего года. Ведь акцизы снизили тоже до конца 2018-го. Однако уже в сентябре-октябре нефтепереработчики не выдержали и повысили оптовые цены. Решили, что раз нельзя отыграть спад прибыли за счёт карманов автомобилистов, то можно сделать это с помощью «кошельков» владельцев независимых АЗС.

Павел Баженов уже не в первый раз пугает водителей «громкими» прогнозами. Летом он, в частности, поделился «максимально мрачной перспективой»: литр бензина в России – за 100 рублей. По его словам, это возможно в том случае, если закроются независимые заправки, на долю которых приходится 60% по всей стране.