Подорожание бензина: нефтяники уже сейчас не хотят сдерживать рост цен на АЗС

Подорожание бензина: нефтяники уже сейчас не хотят сдерживать рост цен на АЗС

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Сейчас продолжают действовать сниженные акцизы на автомобильное топливо, однако нефтепереработчики утверждают, что на заправках есть проблемы со сдерживанием цен.

Стоимость бензина и дизельного топлива заметно выросла в начале 2018 года, темп увеличения цен особенно ускорился после президентских выборов, которые прошли в середине марта 2018 года. Подорожание горючего вызвало недовольство россиян, начались акции протеста. В результате правительству пришлось идти на экстренные меры: временно снизить акцизы для нефтяников, чтобы они в ответ могли сдерживать рост розничных цен. Схема должна была работать до конца текущего года, однако, осталось ещё больше двух месяцев, а нефтепереработчики уже оказались на пределе.

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Повышение цен в рознице вначале года объясняли, в основном, подорожанием нефти. Это делало экспорт сырья и топлива выгоднее по сравнению с насыщением внутреннего рынка. То есть нефтяники завышали цены для нас, чтобы сгладить разницу с зарубежными продажами. Помимо этого в причинах значились ремонты НПЗ, что снижало объём поставляемого бензина и дизтоплива.

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Ставки акцизов с июня 2018-го стали меньше, это снизило финансовую нагрузку на отрасль нефтепереработки. Цены практически во всей стране зафиксировались на уровне конца мая. Летом и в течение первого осеннего месяца АЗС в большинстве своём сдерживали рост стоимости горючего. Однако в октябре средние по стране ценники топлива выросли. Как ранее сообщал Kolesa.ru, за первую неделю текущего месяца бензин марки Аи-92 подорожал на 2 копейки за литр, Аи-95 – на 5 копеек, а «дизель» – на 10 копеек.

Судя по всему, это стало следствием того, что нефтяники увеличили оптовые цены на горючее (на 6%), от этого пострадали независимые АЗС, которым также пришлось переписать ценники в сторону увеличения, чтобы не работать в убыток. Предположительно это и дало те прибавки к средним показателям, которые отразились в отчёте Росстата.

Отметим, независимые АЗС не обязаны сдерживать цены (таких обещаний они никому не давали), однако им приходилось делать это из-за того, чтобы не потерять клиентов. Сейчас многие из них скорее всего снова работают себе в убыток, ведь те, кто рискнул повысить цены, вероятно, почувствовали отток автомобилистов.

Однако водителям скоро может не помочь даже смена заправки (с независимой на входящую в ВИНК). Как сообщают «Ведомости», ситуация обостряется, так как сдерживать розничные цены больше не хотят и крупные компании. По словам представителей, их заправки несут убытки. Чтобы их компенсировать, нефтяники и подняли цены на бирже.

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О причинах того, почему АЗС перестали приносить нефтяникам прибыль, представители крупных компаний умолчали. Они также отметили, что опасаются планируемого завершения налогового маневра, так как он предполагает рост НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых). Директор налогового департамента Минфина Алексей Сазанов отметил, что ведомство работает над различными вариантами регулирования топливного рынка, но не раскрыл, какими именно.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что для сдерживания роста цен на АЗС в 2019 году планируется использовать «отрицательный акциз» (компенсации нефтяникам за насыщение топливом внутреннего рынка), повышенные экспортные пошлины, а также введение квот на поставки топлива на внешние рынки, чтобы избежать дефицита на заправках страны.

 

Теги: Авто и общество , В России , автозаправки , бензин , дизельное топливо , цена топлива
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