С инициативой, которая призвана снизить давление на розничные цены на автомобильное топливо, выступили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

17 Окт Об угрозе роста цен на бензин в 2019 году наконец заговорили «наверху»

ФАС посоветовала правительству РФ отказаться от повышения ставок акцизов на бензин и дизельное топливо, которое запланировано на 1 января 2019 года. Речь идёт о том, чтобы оставить ставки на нынешнем уровне, хотя, напомним, эта мера была временной (срок её действия завершается в начале следующего года). Её цель – удержать нефтяников от повышения розничных цен на горючее в 2018 году.

О предложении ФАС сообщают «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса Дмитрия Махонина. Он рассказал о том, что в крупнооптовом сегменте в сентябре-октябре цены ощутимо выросли из-за осенних ремонтов НПЗ и снижения продаж автомобильного топлива на бирже.

Новости / Авто и общество Власти уверяют, что бензин подорожает в пределах инфляции в 2019 году Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак рассказал о том, что кабмин намеревается удержать резкий рост цен на автомобильное топливо в 2019 году. Он пояснил, что для бюджета рост цен на нефть (сейчас 86...

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При этом розничные цены почти не менялись с начала июня, хотя не так давно Росстат и зафиксировал небольшой прирост. По сути, это значит, что у тех, кто закупает топливо оптом, а затем перепродаёт в розницу, опять сократилась выручка.

Хорошо уже то, что «наверху» начали задумываться об угрозе роста цен на АЗС. Пока что власти утверждают, что повышение ценников не превысит инфляцию, хотя верится в это с трудом.

Совсем недавно первый вице-премьер, глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов уверял, что бензин в связи с повышением с 1 января ставок не подорожает, так как начнёт действовать механизм отрицательного акциза.

По его словам, эта схема компенсирует нефтяникам ту финансовую нагрузку, которая вырастет из-за увеличения акцизов на бензин и «дизель». Однако ранее Kolesa.ru чуть подробнее рассказывали об этой схеме. Она заключается в том, что нефтеперерабатывающие заводы, которые обеспечивают топливом внутренний рынок (то есть отправляют не менее 10% от всего произведённого горючего), получат льготы в виде вычета по акцизу. Однако не все предприятия попадут в эту категорию, а значит и компенсации получат не все.

Немногим ранее о вероятности резкого скачка розничных цен на бензин сказала Счётная палата, причина всё та же – увеличение ставок в 1,5 раза. В отрасли правительство об угрозе начали информировать ещё раньше: причём высказывались на этот счёт не только владельцы независимых АЗС, которые обычно «бьют тревогу» первыми, но представители крупных компаний, в частности, глава «Лукойла» Вагит Алекперов.

Согласно более ранним прогнозам, в 2019 году литр бензина может подорожать на 4 рубля или более. О приросте стоимости топлива на 10% в конце лета текущего года сказал глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. Напомним, по данным Росстата, в начале прошлой недели средняя цена литра бензина составляла 43,28 рубля.